Educación
La URV impartirá microcredenciales en el campus del Ebre sobre emergencias y seguridad y turismo
Las nuevas formaciones son sobre la atención policial a personas con alteración psicomotora y la inclusión en espacios culturales
El campus Terres de l'Ebre de la URV ofrece por primera vez microcredenciales, formaciones breves, de menos de 15 créditos, diseñadas para personas que quieren adquirir competencias específicas o actualizar conocimientos de manera ágil. Este curso 2025-2026 se podrán cursar microcredenciales formativas en Tortosa sobre seguridad y emergencias y sobre turismo. Son las formaciones de Atención y abordaje policial a personas con alteración psicomotora y de Transformación de la experiencia turística con la inclusividad y la innovación en espacios naturales y culturales. Los cursos son «digitales, apilables y homologables en el ámbito europeo» y se han creado «responder a necesidades concretas del territorio y de la sociedad».
La microcredencial sobre Atención y abordaje policial a personas con alteración psicomotora ofrece una preparación especializada y pionera en modalidad semipresencial, que combina aprendizaje teórico y simulación en el Centro de Innovación y Simulación Territorial (CISTE). Tiene una duración de 40 horas (4 ECTS) y se dirige a cuerpos y fuerzas de seguridad, personal de emergencias, profesionales de la salud mental y otros perfiles vinculados a la intervención en crisis y conflictos. El objetivo es proporcionar una formación integral que permita detectar las causas de la agitación, aplicar técnicas de desescalada y contención verbal, y reducir al máximo el uso de la fuerza.
La segunda microcedencial universitaria del campus ebrense de la URV, Transformando la experiencia turística: inclusividad e innovación en espacios naturales y culturales tiene una duración de 30 horas (3 ECTS) y se harán salidas de campo. Está especialmente dirigida en profesionales del sector turístico, patrimonial y ambiental, personal técnico de administraciones públicas e instituciones culturales, investigadores y estudiantes de máster o doctorado, así como emprendedores y agentes de desarrollo local. El programa incluye módulos sobre nuevas tendencias en turismo patrimonial, estrategias de accesibilidad universal e inclusiva, y el uso de herramientas digitales avanzadas como la big data, la inteligencia artificial, la realidad virtual y aumentada para la gestión y difusión del patrimonio.
La oferta actual es financiada por el Plano Microcreds, un plan de acción del Ministerio de Universidades con fondo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Cubre hasta el 70% del coste directo del programa formativo y pueden recibir la subvención las personas residentes de entre 25 y 64 años. Para los menores de 25 años, también está la posibilidad de acogerse a las Becas Santander, que ofrecen un descuento de 300 euros en la matrícula.