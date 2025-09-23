La URV impartirá microcredenciales en el campus del Ebre sobre emergencias y seguridad y turismo

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El campus Terres de l'Ebre de la URV ofrece por primera vez microcredenciales, formaciones breves, de menos de 15 créditos, diseñadas para personas que quieren adquirir competencias específicas o actualizar conocimientos de manera ágil. Este curso 2025-2026 se podrán cursar microcredenciales formativas en Tortosa sobre seguridad y emergencias y sobre turismo. Son las formaciones de Atención y abordaje policial a personas con alteración psicomotora y de Transformación de la experiencia turística con la inclusividad y la innovación en espacios naturales y culturales. Los cursos son «digitales, apilables y homologables en el ámbito europeo» y se han creado «responder a necesidades concretas del territorio y de la sociedad».

La microcredencial sobre Atención y abordaje policial a personas con alteración psicomotora ofrece una preparación especializada y pionera en modalidad semipresencial, que combina aprendizaje teórico y simulación en el Centro de Innovación y Simulación Territorial (CISTE). Tiene una duración de 40 horas (4 ECTS) y se dirige a cuerpos y fuerzas de seguridad, personal de emergencias, profesionales de la salud mental y otros perfiles vinculados a la intervención en crisis y conflictos. El objetivo es proporcionar una formación integral que permita detectar las causas de la agitación, aplicar técnicas de desescalada y contención verbal, y reducir al máximo el uso de la fuerza.

La segunda microcedencial universitaria del campus ebrense de la URV, Transformando la experiencia turística: inclusividad e innovación en espacios naturales y culturales tiene una duración de 30 horas (3 ECTS) y se harán salidas de campo. Está especialmente dirigida en profesionales del sector turístico, patrimonial y ambiental, personal técnico de administraciones públicas e instituciones culturales, investigadores y estudiantes de máster o doctorado, así como emprendedores y agentes de desarrollo local. El programa incluye módulos sobre nuevas tendencias en turismo patrimonial, estrategias de accesibilidad universal e inclusiva, y el uso de herramientas digitales avanzadas como la big data, la inteligencia artificial, la realidad virtual y aumentada para la gestión y difusión del patrimonio.

La oferta actual es financiada por el Plano Microcreds, un plan de acción del Ministerio de Universidades con fondo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Cubre hasta el 70% del coste directo del programa formativo y pueden recibir la subvención las personas residentes de entre 25 y 64 años. Para los menores de 25 años, también está la posibilidad de acogerse a las Becas Santander, que ofrecen un descuento de 300 euros en la matrícula.