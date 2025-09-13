Protección Civil mantiene la alerta Inuncat por fuertes lluvias en Tarragona y pide precaución

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Protección Civil mantiene en alerta el plan Inuncat y pide precaución en la movilidad y en las actividades en el exterior ante la previsión de lluvias intensas en las próximas horas. El Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) señala que las precipitaciones podrán superar los 40 litros en 30 minutos a la gran mayoría de comarcas del tercio norte del territorio y del litoral y prelitoral de Barcelona.

Les tormentas más intensas tienen más probabilidad de producirse en el litoral y prelitoral Norte. De cara la noche puede haber chaparrones localmente intensos en las Terres de l'Ebre. De madrugada, un frente de tormentas fuertes ha descargado en el norte de Cataluña con registros de entre 30 y 60 litros en la Cataluña Central y puntos de las comarcas de Gerona.

Protección Civil alerta que se ha superado el umbral de riesgo de 20 litros en 30 minutos en varios puntos de la Cataluña Central, Prelitoral Norte y el Prepirineo, destacando los 38,5 litros en media hora en la Quar (Berguedà) y un récord de 7,8 litros en un minuto; los 28,8 litros en 30 minutos de Vic o los 27,2 litros en 30 minutos en Gerona.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido 214 procedentes que han generado 141 expedientes relacionados con el episodio de precipitaciones intensas. La mayoría han sido desde el Barcelonès (26,40%), el Gironès (24,87%) y el Bages (17,26%).

Por su parte, los Bomberos de la Generalitat han atendido 72 avisos relacionados con la lluvia entre las 22.00 horas de ayer el viernes y las 10.00 horas de este sábado, 43 provenientes de las comarcas de Gerona y 22 de las comarcas de la Cataluña Central.

En la mayoría de avisos, los Bomberos han sido activados para resolver problemas de inundaciones en bajos o garajes, por acumulación de agua en la vía pública o por algún vehículo bloqueado por el agua. También se ha retirado algún árbol o ramas caídas y algún desprendimiento. No hay ningún servicio grave ni destacado.

La GI-552 , cortada por inundaciones en Riells y Viabrea

En paralelo, el Servicio Catalán de Tráfico (SCT) informa de que la GI-552 está cortada en Riells y Viabrea (Selva) en ambos sentidos de la marcha por inundaciones en la zona. A causa de la caída de árboles durante esta noche, se ha tenido que cortar un carril en la AP-7 en Gerona y también se ha visto afectada la entrada en la autopista desde Gerona sur.

A estas alturas, la situación ya está normalizada en esta vía. Finalmente, también se ha cortado un carril a la C-25/Eix Transversal en Rajadell en sentido Lleida de manera preventiva porque se ha visto afectada la estructura del talud y se tienen que hacer tareas de limpieza.