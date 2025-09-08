Las clases en el Montsià y el Baix Ebre acabarán a las 14 horas por la previsión de lluvias intensas

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Generalitat ha ordenado que los centros educativos de las comarcas del Baix Ebre y el Montsià finalicen el horario escolar a las 2 del mediodía de este lunes por el alto riesgo de fuertes lluvias que se prevén en la zona a primera hora de la tarde. Protección Civil y Educación piden a los padres que recojan a sus hijos antes, si pueden, y gestionan el adelanto del transporte escolar.

El Servicio Meteorológico de Cataluña prevé lluvias intensas y acumulaciones importantes de agua en las próximas horas, sobre todo en esta zona, pero también en el litoral y prelitoral del Camp de Tarragona. Por eso ha enviado un SMS de alerta a los móviles de la zona pidiendo precaución.