Sociedad
El CAT pone en marcha un nuevo laboratorio que permite analizar el agua del Ebro en media hora
Las nuevas instalaciones de 125 metros cuadrados han costado 630.000 euros
El Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT) ha inaugurado este miércoles la ampliación del laboratorio de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de l'Ampolla (Baix Ebre). Las nuevas instalaciones tienen 125 metros cuadrados anexas al laboratorio ya existente y los nuevos equipamientos permitirán analizar el agua del Ebro que el CAT sirve a sus consorciados en media hora.
La inversión que se ha hecho es de 630.000 euros y también permitirá que la quincena de profesionales que trabajan puedan hacerlo en mejores condiciones. Con los nuevos aparatos el CAT analizará hasta 60.000 elementos paramétricos anuales y se podrá adaptar al nuevo real decreto que fija unos niveles superiores de controles técnicos y sanitarios del agua.