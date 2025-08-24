Aviso por tiempo violento y tornados en el sur de Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Servicio Meteorológico de Cataluña ha emitido un aviso por tiempo violento este domingo por la tarde en el sur de Tarragona. En una escala de peligro de seis sobre seis, el Meteocat alerta de posibilidad de piedra de diámetro >2, chasquidos, rachas de viento y tornados.

El aviso se ha emitidopara este domingo por la tarde, entre las 15.32 horas y las 17.31 horas y afecta en las comarcas del Montsià, a la Terra Alta y el Baix Ebre, en peligro seis sobre seis, y en la Ribera d'Ebre en peligro cuatro sobre seis.

El Meteocat pide extremar las precauciones por esta posibilidad de tiempo violento este domingo por la tarde.