El Instituto Geográfico Nacional registra tres terremotos de 1,7 y 1,8 en torno al Castor

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró este domingo tres terremotos en el golfo de Valencia, delante de la costa de Alcanar (Montsià) y Vinaròs (Bajo Maestrazgo). Es la zona donde se está trabajando para sellar los pozos del fallido almacén de gas Castor.

Los seísmos tuvieron una intensidad de 1,7 y 1,8 mbLg, magnitudes calificadas de «bajas» y prácticamente imperceptibles para la población. Según el registro del IGN, los terremotos se produjeron a las 10:26 h, 12:19 h y 17:48 horas, a una profundidad de 7, 1 y 6 kilómetros, respectivamente. La CUP de Alcanar ha registrado a una batería de preguntas a Territori sobre la vigilancia ambiental y las medidas de seguridad exigidas en la colocación de tapones en los pozos.