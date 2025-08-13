Sociedad
El Instituto Geográfico Nacional registra tres terremotos de 1,7 y 1,8 en torno al Castor
La CUP de Alcanar pide información a la Generalitat sobre las medidas exigidas en el sellado de los pozos
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró este domingo tres terremotos en el golfo de Valencia, delante de la costa de Alcanar (Montsià) y Vinaròs (Bajo Maestrazgo). Es la zona donde se está trabajando para sellar los pozos del fallido almacén de gas Castor.
Los seísmos tuvieron una intensidad de 1,7 y 1,8 mbLg, magnitudes calificadas de «bajas» y prácticamente imperceptibles para la población. Según el registro del IGN, los terremotos se produjeron a las 10:26 h, 12:19 h y 17:48 horas, a una profundidad de 7, 1 y 6 kilómetros, respectivamente. La CUP de Alcanar ha registrado a una batería de preguntas a Territori sobre la vigilancia ambiental y las medidas de seguridad exigidas en la colocación de tapones en los pozos.