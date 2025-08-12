Bajan las temperaturas, pero en las Terres de l'Ebre llegarán a los 40 °C

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) prevé para este martes un ligero descenso de las temperaturas, especialmente en el litoral y prelitoral, pero se mantienen muy altas y llegarán en 40 °C o más en algunos puntos del Pla de Lleida y Terres de l'Ebre.

Según el SMC, el cielo estará sereno durante la mañana en toda Cataluña, pero a partir del mediodía, se empezarán a desarrollar nubes en el Pirineo y el Prepirineo que llegarán a la depresión central durante la tarde.

Se prevén, en este sentido, algunos chaparrones durante la tarde en puntos del Pirineo y Prepirineo que se desplazarán hasta el sur, con fuertes rachas de viento.

Con respecto a la ola de calor, el SMC-Meteocat indica que este martes hay un ligero descenso de las temperaturas, aunque se mantiene una alerta por calor.

El nivel de alerta se eleva en el Pla de Lleida

En el Pla de Lleida la alerta se eleva por «calor intenso», con un riesgo «moderado» en las comarcas de Segrià, Noguera y Garrigues.

No obstante, la temperatura máxima será ligeramente más baja en todo el territorio, excepto en el extremo nordeste, donde podrá ser ligeramente más alta, mientras que el descenso será moderado en Poniente y en el extremo sur del litoral.

Protección Civil de la Generalitat mantiene activada la alerta del Plan de Protección Civil de Cataluña (PROCICAT) por calor intenso diurno y nocturno, principalmente en la mitad sur y oeste del territorio.

Protección Civil, por otra parte, ha emitido un aviso de contaminación atmosférica por alto nivel de ozono troposférico en la zona de Reus (Baix Camp), que puede afectar a la población vulnerable (niños, personas mayores y personas con problemas respiratorios y cardiovasculares).

Vinebre registró ayer 43,8°

El Meteocat confirmó que ayer lunes se llegó al pico más alto de temperatura de la segunda ola de calor del verano, que se prevé que finalice mañana miércoles.

En el municipio de Vinebre, situado en la comarca de la Ribera d'Ebre, se alcanzó la temperatura máxima de Cataluña, 43,8 grados, que es la más alta registrada por la estación meteorológica de aquella localidad en sus 27 años de historia.

Ningún al mediodía también se superaron los 40 grados en Torroja del Priorat (41,7°), Masroig, Benissanet y Aldover (Baix Ebre). También se alcanzó la temperatura de 40 grados en Ascó (40,9°) y en Falset (40,6°).