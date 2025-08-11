La segunda ola de calor toca techo con máximas que rozan los 44ºC en el interior del Ebre

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La segunda ola de calor del verano ha tocado techo este lunes con máximas que han rozado los 44ºC en el interior del Ebre (Ribera d'Ebre, Baix Ebre y Terra Alta) y han superado ampliamente los 40ºC en Ponent y el Prepirineo Occidental, especialmente en las comarcas del Segrià, la Noguera y el Pallars Jussà.

A las 18.30 horas, destacan temperaturas caniculares como los 43,8ºC de Vinebre, los 42,4ºC del Masroig, los 42,3ºC del Pantano de Riba-roja, los 42,2ºC de Ascó, los 41,8ºC de Torres de Segre y Lleida o los 41,7ºC de Aldover o Torroja del Priorat, según los datos de las estaciones del Servicio Meteorológico. Protección Civil mantiene la alerta por calor intenso diurna y nocturna, principalmente en la mitad sur y oeste del país, hasta el martes por la noche.

De hecho, la noche pasada ha sido la más cálida de lo que llevamos de verano en algunos sectores de Cataluña. La temperatura no ha bajado de los 25ºC en tramos del litoral y de los 20ºC en buena parte del interior. Sobresalen los 28,6ºC de mínima a la estación del Raval de Barcelona y los 27,9ºC de mínima en el Observatorio Fabra.

Con respecto a la madrugada del martes se prevé calor nocturno intenso en las comarcas de Ponent, Terres de l'Ebre y en el Baix Llobregat y Barcelonès. Mañana martes, también siguiendo la previsión del Meteocat, se acercará una masa de aire más fresco que hará que empiece a bajar un poco la temperatura por todo el país.

Una sesentena de atendidos por el SEM por el calor durante el fin de semana

Ayer domingo se superaron los 40ºC en sectores de las Terres de l'Ebre, como los 41,9ºC en Vinebre, o Lleida, como los 40,9ºC en Seròs, el Pallars Jussà, como los 41ºC en Tremp, y el norte del Alt Empordà, como los 40,5ºC en Espolla. En algunos casos ha sido la temperatura más alta desde el 2023.

Durante el fin de semana del 9 y 10 de agosto, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido a un total de 61 personas con afectaciones relacionadas con el calor. De estas, un 59% han requerido la activación de una ambulancia, trasladando al afectado a un centro sanitario, y el resto han sido atendidas por el servicio 061 Salut Respon. Un 44% de los afectados han sido mujeres y un 55% hombres.

El calor golpea con fuerza las Terres de l'Ebre

La segunda ola de calor del verano golpea con fuerza las Terres de l'Ebre este lunes. En municipios como Vinebre (Ribera d'Ebre) o Tortosa, la capital del Baix Ebre, se han superado los 43 grados a primera hora de la tarde. El aire caliente irrespirable ha vaciado las calles en pueblos y ciudades, que presentaban una imagen desértica con muy pocos peatones que justaban el paso por los espacios con sombra que encontraban.

Los refugios climáticos se han vuelto a poner a disposición de los ciudadanos. En la capital ebrense se recomienda acercarse a fuentes y espacios de sombra exteriores a los parques y están abiertos los edificios municipales como el complejo deportivo o el consistorio de poblaciones como Paüls ofrecen la entrada gratuita en la piscina municipal.