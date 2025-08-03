Protección Civil alerta del elevado riesgo de incendio forestal en Tarragona este domingo

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Protección Civil ha alertado del elevado riesgo de incendio forestal este domingo, activando el nivel 3 del Plan Alfa en varios puntos de la demarcación de Tarragona.

En las Tierras del Ebro, concretamente las comarcas del Baix Ebre, la Ribera de'Ebre y la Terra Alta se encuentran en nivel 3 del Plan Alfa, que indica un peligro muy alto. En el resto del territorio tarraconense, el Tarragonès, el Alt Camp y el Baix Penedès se mantienen en nivel 1, mientras que la Conca de Barberà y el Priorat están en nivel 2.

Ante esta situación, presente en varios municipios de Cataluña, el Gobierno ha activado este domingo a las 8 de la mañana una serie de medidas extraordinarias que se alargarán hasta la medianoche del lunes 4 de agosto.

Entre ellas destaca la activación del nivel 4 del Plan Alfa, el máximo del protocolo, en 19 municipios del Alt Empordà. Esta medida implica la restricción de accesos a los espacios naturales del Cap de Creus y la Sierra del Albera, donde se reforzará la vigilancia por tierra y aire.

Les autoridades piden evitar cualquier actividad de riesgo en el medio natural y no acceder en zonas forestales, especialmente durante las horas de máxima insolación. Los Agentes Rurales se dedicarán exclusivamente a la prevención de incendios y contarán con el apoyo de las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF), Mossos d'Esquadra, Protección Civil y voluntariado, que se encargarán, de controlar los accesos e informar sobre las medidas.

También quedan suspendidas todas las actividades con riesgo de incendio previamente autorizadas o comunicadas por el Departamento de Agricultura. En los municipios afectados por los niveles 3 y 4, está completamente prohibido encender fuego, utilizar material pirotécnico o llevar a cabo actividades agrícolas que puedan generar chispas a menos de 500 metros del bosque.

Les autoridades recuerdan que 9 de cada 10 incendios en Cataluña tienen origen humano, y hacen un llamamiento a la responsabilidad colectiva para evitar situaciones de riesgo en un episodio de fuerte calor, baja humedad y viento.