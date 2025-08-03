El Meteocat alerta de calor intenso este martes en Tarragona

Una mujer se abanica con un abanico para combatir el calor Cedida

Tarragona

El Servicio Meteorológico de Cataluña ha emitido un aviso de situación meteorológica de peligro por calor intenso este domingo que afectará a varias comarcas del país este martes 5 de agosto, entre las 14.00 h y las 20.00 h.

Entre las zonas incluidas en el aviso hay la Ribera d'Ebre y la Terra Alta, donde se prevé que se puedan superar los umbrales establecidos de temperatura para la época del año.

El aviso se mantiene en el grado mínimo de peligro (1 sobre 6), señalado con color amarillo, pero se recomienda estar atentos a la evolución de la situación meteorológica y seguir los canales oficiales.

Esta ola puntual de calor podría afectar especialmente personas mayores, niños y colectivos vulnerables, así como las actividades al aire libre durante las horas centrales del día.