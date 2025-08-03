Concierto de clausura de la 10.ª edición del DeltaChamber en la SéniaAriadna Escoda

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El festival internacional de música de cámara en las Terres de l'Ebre, el DeltaChamber, celebra una década de vida con un programa que reflexiona sobre la existencia.

Un centenar de personas, sentadas en corro encima del escenario, han compartido con los músicos una clausura íntima en la Sénia.

«Lo que nos hace únicos es que no se contratan formaciones estables y es todo efímero. Lo hacemos todo en las Terres de l'Ebre, los músicos se conocen aquí, hacen residencia artística y surge la magia. Creo que eso también lo agradece profundamente el público, el hecho de saber que está hecho en casa y desde el corazón», ha subrayado la codirectora del festival Laura Ruiz.

Todos los conciertos de pequeño formato han colgado el cartel de completo en once localidades ebrenses.