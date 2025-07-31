Sociedad
Sumergen en el Delta del Ebro las primeras 145.000 semillas de ostra tratadas por el IRTA
El proyecto permitirá comprobar si resisten las altas temperaturas del agua y puede ayudar a reducir las importaciones
Las primeras 145.000 semillas de ostra rizada tratadas en el centro del IRTA de la Ràpita se desarrollan ya sumergidas en las aguas de las bahías de los Alfacs y del Fangar. Los productores han recibido este jueves el primer contingente en el marco del proyecto para poner en marcha una semillera de ostra.
A partir de la variedad autóctona, los técnicos del IRTA han tratado durante cuatro meses las semillas para hacerlas más resistentes a las temperaturas y los patógenos que las atacan. Con su inmersión, expertos y productores podrán comprobar su adaptación y crecimiento hasta el tamaño comercial a lo largo de entre diez meses y un año. Ante la vulnerabilidad del mejillón, el sector ve una alternativa al crecimiento de la producción de ostra.