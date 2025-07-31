Sumergen en el Delta del Ebro las primeras 145.000 semillas de ostra tratadas por el IRTA

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Las primeras 145.000 semillas de ostra rizada tratadas en el centro del IRTA de la Ràpita se desarrollan ya sumergidas en las aguas de las bahías de los Alfacs y del Fangar. Los productores han recibido este jueves el primer contingente en el marco del proyecto para poner en marcha una semillera de ostra.

A partir de la variedad autóctona, los técnicos del IRTA han tratado durante cuatro meses las semillas para hacerlas más resistentes a las temperaturas y los patógenos que las atacan. Con su inmersión, expertos y productores podrán comprobar su adaptación y crecimiento hasta el tamaño comercial a lo largo de entre diez meses y un año. Ante la vulnerabilidad del mejillón, el sector ve una alternativa al crecimiento de la producción de ostra.