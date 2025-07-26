Riesgo extremo de incendio en las Terres de l'Ebre y el Baix Camp este domingo

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca ha alertado de que el riesgo de incendio será extremo este domingo en las Terres de l'Ebre por la entrada del viento de mistral. Hasta siete municipios del Baix Ebre, la Ribera d'Ebre y el Baix Camp (Benifallet, el Perelló, la Ametlla de Mar, Tivenys, Tortosa, Tivissa y Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant) estarán en las próximas 24 horas dentro del nivel 4 del plan Alfa de los Agentes Rurales.

En paralelo, la tramontana también soplará con fuerza en el Ampurdán y el riesgo de fuego será muy alto -nivel 3- en el Cap de Creus. «Tenemos por delante un episodio de viento de mistral y tramontana que nos hará estar alerta y redistribuir efectivos», ha señalado el jefe de la región de emergencias de las Terres de l'Ebre, Ricard Expósito.

«El pico más alto, con rachas de hasta 120 km/h, lo esperamos para mañana el domingo. E iremos haciendo un seguimiento continuo», ha apuntado Expósito, que ha destacado que buena parte de Cataluña se encuentra en peligro bajo de incendio gracias a un julio mucho más lluvioso del normal.

«Lo que hemos hecho pues es desplazar recursos para acercarlos a las zonas de más riesgo», ha precisado la cabeza de la región de emergencias de las Tierras del Ebro. Concretamente, se han situado tres unidades extra de Bomberos en Ascó, la Ametlla de Mar y el 112 de Reus, y también dos helicópteros de extinción.

«El Cap de Creus es una zona mucho más reducida y con más puntos de agua, y con los efectivos de la región de emergencias de Gerona tienen bastantes. En cambio, la zona del Ebro es mucho más extensa, con menos puntos de agua y hace falta esta acumulación de recursos para tener una respuesta más rápida y eficiente en caso de incendio», ha insistido Expósito.

En paralelo, el jefe de la región de emergencias de las Tierras del Ebro ha reconocido que esta redistribución en pleno verano es posible gracias a unas lluvias muy generosas en gran parte del territorio. «No es nada habitual que se pueda hacer en julio y sí a partir de mediados de agosto, cuando las tormentas remojan la Cataluña Central, el norte de Lleida o Gerona,» ha enumerado Expósito.

Situación de riesgo extremo y alto de incendio hasta el martes

«Si no hay este diferencial de riesgo tan grande en diferentes puntos de Cataluña no nos atrevamos a mover efectivos de un lugar a otro. No lo podemos hacer», ha puntualizado el jefe de la región de emergencias de las Terres de l'Ebre, que prevé que la situación de riesgo extremo o alto de incendio se puede mantener hasta el martes que viene o miércoles.

«La tendencia será que a partir del lunes la situación de mistral fuerte disminuiría. Pero sería un viento más discontinuo, en marinada de día y mestralet de noche», ha pronosticado Expósito. «Eso es lo que no nos gusta mucho a nosotros, los cambios de dirección repentinos de viento. Preferimos que sea un viento más contundente y constante en una sola dirección», ha concluido el jefe de la región de emergencias de las Terres de l'Ebre.