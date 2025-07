El Eufònic fluye entre el arte contemporáneo y el entorno ebrense en la 14.ª edición

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El arte contemporáneo ha vuelto a beber del entorno ebrense en la 14.ª edición del festival Eufònic, que centra el grueso de actividad este fin de semana. El festival de artes sonoras, visuales y digitales ha apostado este año por los espectáculos audiovisuales con una setentena de artistas nacionales e internacionales que han explorado con las sonoridades, el paisaje y el contexto de las Terres de l'Ebre, si bien también han traído propuestas que no se han vinculado directamente con la zona.

«Hay propuestas contemporáneas que no tienen relación con la zona, pero sí que está especialmente pensado para el espacio donde se presenta», ha apuntado al director del festival, Vicent Fibla. La lluvia de este sábado ha obligado a trasladar a cubierto todos los espectáculos programados.

El aviso de lluvia y la tormenta que ha descargado al mediodía de este sábado ha obligado a recolocar todos los espectáculos previstos al programa del festival, que se han trasladado a cubierto. Ha sido el caso de la performance 'SSSSS', a cargo del artista barcelonés Marc Vives, que ha presentado el resultado de la residencia artística a Lo Pati en la barraca de la Encañizada.

En este espacio resguardado, rodeado del público, Vivas ha invitado a un viaje sonoro propio creado a través de la experiencia vivida tanto en las playas de la Costa Brava como las del Trabucador.

«Son voces que me salen, muchos ruidos que representan quejas o risas, como de rabia. Me interesan mucho los gritos de los lugares, las manifestaciones orales que no tienen palabra,» ha expresado. De hecho, el espectáculo no cuenta de un discurso verbal, hecho que presta toda la atención en el movimiento del cuerpo del artista, con que se ha estrenado en esta edición del Eufònic.

A un día de cerrar la 14.ª edición, la organización del festival hace un balance «muy positivo» del recibimiento por parte del público. En esta ocasión, el programa ha contado con una setentena de artistas nacionales e internacionales con que se ha tejido una propuesta donde el paisaje y el contexto de las Terres de l'Ebre ha estado bien presente.

«Sería imposible que setenta artistas estuvieran trabajando desde aquí, el resultado también se resentiría. Se trata de combinar varios artistas, con diferentes backgrounds y disciplinas», ha señalado a Vicent Fibla, director del Eufónico. Amposta se ha convertido de nuevo en el epicentro del festival y ha acogido el grueso de la programación, mientras que Tortosa hizo la previa con el Eufònic Pro, además de otras poblaciones ebrenses. En total, se han programado propuestas en 35 espacios de las Terres de l'Ebre.

En esta edición, las acciones artísticas también navegan con formatos digitales y más concretamente, con la inteligencia artificial. Es el caso del proyecto compositivo e interpretativo 'Sonic Portraits' del grupo Ekho, que se ha presentado este mediodía en la barraca del Enganyissada. Se trata de una serie de retratos sonoros basados en una inmersión filosófica y musical donde intervienen a varios músicos que han combinado estudios interdisciplinarios, electrónica, paisaje sonoro e IA.

El formato audiovisual en auditorio es la apuesta por el cual se ha decantado este año el Eufónico en espacios como el Casino de Amposta, donde se han podido ver las iniciativas más transgresoras de esta edición, con sonoridades que van del folclore mutante al post-punk: Bella Báguena, trabaja, Revendless, LINS EFX, Iannis Anisakis, y el dúo formado por Severine Beata y Javi Álvarez.

Este sábado por la tarde se añadirá Marçal Xirau y Johannes de Silentio, en el Casal, y la escocesa-portuguesa SHHE. El aviso de Protección Civil ante el peligro de tiempo violento ha comportado cambios de última hora por el que a las ubicaciones, de forma que la organización ha optado por evitar la zona del Bosque de Ribera como espacio escenográfico como en anteriores ocasiones.