Las lluvias mejoran «el escenario» de la campaña forestal en el Ebre, pero incrementan el combustible herbáceo

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Bomberos esperan una campaña forestal "clásica" este verano, con un "escenario más positivo" después de tres años de extrema sequía. Las intensas lluvias del invierno y la primavera han mejorado las previsiones, pero también han incrementado el combustible fino herbáceo que, cuando se seque, puede intensificar la propagación de los incendios.

El verano se prevé "ligeramente más cálido y con temperaturas por encima de la media", sobre todo este mes de junio. Según datos de los Agentes Rurales, la campaña ha empezado con menos incendios que la media de los últimos quince años, pero "a pesar de este buen punto de partida", se ha hecho un llamamiento a la prudencia, sobre todo en las Terres de l'Ebre donde se esperan "recurrentes" episodios de viento.

El delegado del Gobierno en las Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, ha pedido "la colaboración ciudadana, la prevención y la responsabilidad individual para minimizar riesgos y proteger el entorno natural". En este sentido, Xavier Gilabert, subinspector del cuerpo de Agentes Rurales, ha insistido en hacer "un llamamiento a la sensibilización", sobre todo a las puertas de la verbena de Sant Joan, ya que "nueve de cada diez incendios tienen relación con actividad humana".

Más bomberos y agentes rurales

Las plantillas de bomberos y agentes rurales se han reforzado. Este año, en Cataluña, hay un plantel de 2.930 bomberos profesionales (133 más que en el 2024) y de 1.577 bomberos voluntarios (266 más que en el 2024). También se han incorporado 457 personas, 42 de las que en las Terres de l'Ebre, en servicio de diferentes áreas operativas, como son los ayudantes de oficio forestal (AOF).

También se han contratado 48 conductores, 30 técnicos especialistas operadores de Control (TEOC), 4 oficiales de los Equipos de Prevención Activa Forestal (EPAF), 4 técnicos especialistas en mantenimiento de helicópteros (TEMH) y 2 periodistas, que reforzarán el área de información y comunicación. Los efectivos disponibles de los Agentes Rurales esta campaña será de 695 agentes. El año que viene serán 800.