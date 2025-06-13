Salut inicia el nuevo programa de cribado de cáncer de cuello uterino en el Ebro con la prueba del VPH

El objetivo del programa es mejorar la detección de la infección antes de la presencia de lesiones que puedan convertirse en cáncer de cuello uterino.Cedida

El Departamento de Salud ha puesto en marcha el nuevo programa de cribado de cáncer de cuello uterino en la Región Sanitaria de las Terres de l'Ebre, que incorpora como principal novedad la detección del virus del papiloma humano (VPH) en mujeres de entre 30 y 65 años. Con este nuevo protocolo, casi 50.000 mujeres de la región —concretamente 49.915, de entre 25 y 65 años— se podrán beneficiar de una detección más precoz y eficaz de la enfermedad.

Hasta ahora, el cribado se realizaba principalmente mediante citologías (prueba de Papanicolau), pero la nueva metodología con la prueba del VPH ofrece una mayor sensibilidad, permitiendo identificar mejor los casos de riesgo y alcanzar los intervalos de revisión para aquellas mujeres con resultados negativos. Según datos facilitados, esta técnica aporta entre un 60% y un 70% más de protección contra el desarrollo de cáncer invasor con respecto a la citología convencional.

El programa se ha empezado a desplegar en los diferentes puntos de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva (ASSIR) de la región, tanto en visitas programadas como aprovechando cualquier consulta con la comadrona. Cuando el resultado de la prueba es positivo, la paciente es derivada a los servicios de ginecología de la CAP Baix Ebre o del Hospital de Tortosa Verge de la Cinta para el seguimiento especializado.

En una segunda fase, de carácter poblacional, las mujeres recibirán una invitación por SMS y podrán recoger dispositivos de automuestra en las farmacias colaboradoras para hacerse la prueba en casa y devolverla al establecimiento. También se mantiene la opción de seguir realizando la prueba en los ASSIR.

Según el Registro de Cáncer de Tarragona, se calcula que 1 de cada 200 mujeres en las Terres de l'Ebre puede sufrir un cáncer de cuello uterino a lo largo de su vida. Actualmente, la tasa de incidencia es de 6 casos por cada 100.000 mujeres anuales, con una tendencia descendente del 2,4% cada año desde 1985. En la provincia de Tarragona se diagnostican unos 26 casos anuales, de los cuales 6 corresponden a la región ebrense. La edad media de diagnóstico se sitúa a los 50 años y la tasa de supervivencia a los cinco años es del 71%.

Olga Pérez, coordinadora territorial de l'ASSIR a la Atención Primaria de las Terres de l'Ebre, ha destacado que «el cáncer de cuello uterino es una enfermedad que se puede prevenir con la vacunación y detectar en fases muy iniciales gracias a los programas de cribado, lo cual permite tratamientos menos agresivos y más efectivos.» Pérez también ha expresado su confianza en que, gracias a la vacuna contra el VPH y a la extensión del cribado, «dentro de 15 o 20 años podamos ver prácticamente la desaparición de esta enfermedad».

Con la implantación de este nuevo programa, Cataluña se alinea con la estrategia global de la Organización Mundial de la Salud para la eliminación del cáncer de cuello uterino, especialmente centrado en la detección y el tratamiento precoz de las mujeres que todavía no han sido cribadas o lo han sido insuficientemente.