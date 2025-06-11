Trens Dignes alerta que las nuevas tarifas de los trenes «discriminan» a los ebrenses

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La plataforma Trens Dignes de las Terres de l'Ebre y el Priorat denuncia que las nuevas tarifas de los servicios ferroviarios a partir de julio son «discriminatorias» para el territorio y «desincentivarán» el uso del tren todavía más. Sólo el Avant contará con un descuento extra del 10% con respecto a la bonificación de Girona o Lleida, que asumirá la Generalitat, pero Trens Dignes lo considera «insuficiente» porque las tarifas desde el Ebre, que no tiene Autoridad Territorial de Movilidad (ATM), son «demasiado caras».

La plataforma siendo «un sentimiento agridulce» porque muchos de los compromisos de Territori no se han cumplido, como recuperar los trenes semidirectos. También insisten en que el Ebre necesita un Plan Territorial de Movilidad.

La plataforma ciudadana Trens Dignes ha lamentado que las Terres de l'Ebre continúan estando discriminadas con la nueva tarificación ferroviaria en comparación con el resto de Cataluña, a pesar de que «se han conseguido algunos adelantos como la reducción de las tarifas gracias a un 40% de ayuda del Estado y un 20% de la Generalitat». En el Ebre, pero, las tarifas serán más altas que en el resto de Cataluña, especialmente los abonos mensuales, como mínimo hasta 2026.

Cómo ha detallado Daniel Gil, usuario afectado y miembro de la entidad, un abono mensual para viajar en tren desde Móra la Nova costará 94 euros, y desde Tortosa costará 107,15 euros. «Continúan siendo precios caros y serán una barrera para que muchas familias puedan coger regularmente el tren», ha lamentado. Hasta que no se haga efectiva la integración del Ebre a la ATM de Tarragona prevista para el año que viene, Galiana ha recordado que los usuarios no se pueden beneficiar de los precios unificados y descuentos, como la T-Joven.

La Plataforma también lamenta que no se haya implementado más frecuencias del tren de velocidad alta Avant y que no se hayan recuperado los semidirectos entre Tarragona y Barcelona que se perdieron con las obras del túnel de Roda de Berà. «Nos dicen que está sobre la mesa y que se estudiará, pero no nos han dado ninguna solución», ha apuntado Galiana.

Trens Dignes también insiste en la necesidad de elaborar un Plano Territorio de Movilidad que contemple las necesidades de movilidad interna del territorio, sobre todo de las zonas rurales y los pueblos pequeños, así como dos estaciones intermodales en l'Aldea y Móra la Nova y la apuesta por el tren-tram en el Ebre. Las carencias actuales dificultan el desplazamiento de los estudiantes en los centros educativos, de los pacientes en los centros hospitalarios, y también supone «limitaciones» para acceder a muchos puestos de trabajo si no se dispone de vehículo privado. Sin este plan, ha alertado Galiana, el territorio está «abocado al envejecimiento, al despoblamiento y a tener cada vez menos valía para el resto de Cataluña».