Propietarios de fincas agrícolas de Delta del Ebro alegan contra proyecto de delimitación

Los propietarios de fincas agrícolas del Delta del Ebro (Baix Ebre) han presentado nuevas alegaciones contra el proyecto de delimitación impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en el término municipal de Deltebre, con el que reiteran su oposición y exigen el archivo definitivo del procedimiento.

Consideran que el proyecto, que prevé incorporar decenas de hectáreas de suelo agrícola productivo al dominio público marítimo-terrestre, supone un grave perjuicio para el tejido económico, social y ambiental del territorio y no ofrece una solución efectiva a los problemas estructurales del delta, como la regresión del litoral o la intrusión salina.

Los propietarios, que ya presentaron alegaciones en 2023, critican una «aplicación arbitraria» y «incoherente» de los criterios de delimitación, e indican que hay un agravio comparativo con respecto a otras zonas, como la Albufera de Valencia, donde la Administración ha optado por medidas que preservan la actividad agrícola.

Advierten que la línea de delimitación provisional ha sido trazada sin garantizar la debida seguridad jurídica, con irregularidades procedimentales graves y sin marcar físicamente el trazado sobre el terreno, y denuncian la utilización del procedimiento de delimitación por obtener servidumbres de paso y caminos de acceso sin seguir los procedimientos legales de expropiación, «hecho que puede constituir una desviación de poder».

Los afectados, representados por Col·lectiu Ronda, sostienen que el proyecto de nueva delimitación «no responde a ninguna lógica de protección ambiental real ni constituye una herramienta para afrontar los efectos del cambio climático sobre el delta», y reclaman «una estrategia valiente y coherente de preservación del territorio», basada en la aportación monitorada de arenas mediante draga marina, la protección del frente litoral y la implementación de medidas estructurales de defensa.