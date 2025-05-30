Salud
Las Terres de l'Ebre registran 30 trasplantes de órganos en el año 2024
Hay una treintena de personas en lista de espera para recibir un órgano en las comarcas ebrenses
Los profesionales de la región sanitaria de las Terres de l'Ebre hicieron 30 trasplantes de órganos a personas ebrenses en el año 2024. De estos, 24 han sido renales, 4 hepáticos, 1 cardiaco y 1 pancreático. A finales de año, 32 ebrenses seguían en lista de espera para recibir un órgano. También se registraron 3 donaciones después de morir y 7 donaciones de riñón en vida.
El año pasado, en Cataluña se realizaron 1.344 trasplantes de órganos, que representan una media de 3,7 intervenciones al día. A pesar del descenso de la actividad con respecto al 2023, Cataluña mantiene una de las tasas de trasplantes más alta del mundo, con 165 trasplantes por millón de población (pmp).