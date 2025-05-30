Las Terres de l'Ebre registran 30 trasplantes de órganos en el año 2024

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los profesionales de la región sanitaria de las Terres de l'Ebre hicieron 30 trasplantes de órganos a personas ebrenses en el año 2024. De estos, 24 han sido renales, 4 hepáticos, 1 cardiaco y 1 pancreático. A finales de año, 32 ebrenses seguían en lista de espera para recibir un órgano. También se registraron 3 donaciones después de morir y 7 donaciones de riñón en vida.

El año pasado, en Cataluña se realizaron 1.344 trasplantes de órganos, que representan una media de 3,7 intervenciones al día. A pesar del descenso de la actividad con respecto al 2023, Cataluña mantiene una de las tasas de trasplantes más alta del mundo, con 165 trasplantes por millón de población (pmp).