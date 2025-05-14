El gobierno anuncia por septiembre un documento unificado con las medidas para preservar el Delta

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El documento que tiene que refundir y unificar los planes de actuación del Estado y de la Generalitat para preservar el Delta del Ebro tiene que estar terminado el próximo mes de septiembre. Así lo ha anunciado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, después de reunirse con representantes del Gobierno y la Mesa de Consenso por el Delta del Ebro este miércoles por la mañana en un encuentro que se ha presentado como el inicio de un nuevo marco de relaciones a tres bandas.

El documento, según Morán, tiene que posibilitar «definir un plan cerrado y completo para establecer un cronograma de intervenciones» y con un «compromiso de inversiones». Generalitat y Mesa han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de actuar recuperando las arenas litorales con una draga.

La anunciada unificación de los planes de actuación para intentar salvar el Delta del Ebro se llevará a la tabla de la próxima reunión a tres bandas hacia finales de septiembre si, finalmente, se acaban cumpliendo todos los plazos. Hasta este momento, todo y los diversos anuncios hechos públicos, a estas alturas todavía no se ha hecho público el contenido, detallado y definitivo, del plan estatal.

La Generalitat, que ya avanzó en 2022 su Estrategia Delta -ahora rebautizada como Plan Delta- con un conjunto de propuestas que el nuevo Gobierno del PSC ha acabado también haciendo en buena medida suyas, ultima ahora el plan de gestión, consensuado con la Tabla de Consenso. Será el punto de partida donde tendrán que desembocar los planteamientos de uno y otros creando el documento base que se espera a finales del verano.

Para Morán, pero, este nuevo horizonte de septiembre «no solo nos pone la opción de diferir o retrasar en el tiempo el marco de actuaciones sino que nos permitirá avanzar más deprisa». En este sentido, el gobierno español mantiene la idea de avanzar con las actuaciones que cuenten con el visto bueno de la Generalitat y la Tabla de Consenso más allá de la definición de un nuevo plan unificado sobre el papel. También de cara el próximo 2026, según se ha abordado en el encuentro.

Movimientos de arena

«Entendimos que no había que retrasar las actuaciones a la espera de conseguir una acuerdo completo al 100%. Si estábamos de acuerdo en el 80% de intervenciones, no retrasarlas. Es lo que hemos hecho hasta ahora», ha subrayado. Según sus cálculos, el Ministerio para la Transición Ecológica, se han invertido hasta estos momentos unos 80 millones de euros. Actuaciones ejecutadas o en ejecución, principalmente, la movilización terrestre de 500.000 metros cúbicos de arena para reparar los daños que han ido ocasionando los diferentes temporales a partir de Gloria. El gobierno español prevé, a corto plazo, añadir 300.000 más.

Así pues, la idea de plantear actuaciones acordadas entre los tres agentes que integran esta nueva mesa, también anunciada tiempo atrás por el gobierno español, sigue manteniéndose como la principal línea de adelanto. «Hoy damos un paso importante hacia el futuro cuando constituimos formalmente un espacio tripartido para la toma de acuerdos y decisiones», ha insistido Morán.

Desde la Generalitat, el secretario de Acció Climàtica, Jordi Sargatal, ha celebrado «la alineación total» de planteamientos entre Estado, Generalitat y Tabla de Consenso con la concreción del nuevo documento de medidas. «Esto hará que las actuaciones necesarias para proteger el Delta verán la luz los próximos años», ha señalado.

Necesidad de presupuesto

Pero la clave, más allá de este planteamiento de planes de medidas e intervenciones, continúa siendo la disponibilidad de recursos presupuestarios. Así lo ha trasladado el portavoz de la Tabla de Consenso por el Delta del Ebro, Xavier Curto, acabado el encuentro en la subdelegación del gobierno en las Terres de l'Ebre. Ha arreciado la idea de actuar mientras no se concrete el plan pero reclama ir más allá. «Entendemos que continuaremos definiendo actuaciones prioritarias y, lo más importante: acuerdo para dotarlas presupuestariamente», ha señalado.

La reunión, concretamente, ha abordado este miércoles actuaciones por el próximo 2026, pero también 2027 y 2028. Unas medidas que se tendrán que plasmar de forma concreta en el documento de septiembre. De momento, tanto los representantes de la Mesa como la Generalitat ha coincidido, nuevamente, a defender la necesidad de movilizar las arenas litorales sumergidas detectadas delante de la costa del Delta para reforzar la costa con el uso de una draga, emulando el método holandés. Una idea que la Generalitat ha asumido pero que el gobierno español todavía no ha abrazado públicamente.

«Como la situación es tan grave, sabemos que la aportación de material se tiene que hacer lo más pronto posible y en las cantidades adecuadas. No es problema si hay o no. Es un problema de voluntad», ha apuntado Curto, recordando que recientemente se ha actuado en recuperando las arenas submarinas para reforzar la albufera de València. Morán no se ha querido mojar al respeto y ha instado Sargatal a posicionarse «Hemos hecho un trabajo que el Ministerio está de acuerdo a tenerlo en cuenta y se han encontrado 50 millones de metros cúbicos de arena útil. El Estado está de acuerdo a estudiar su movilización para proteger la costa», ha cerrado el secretario de Acció Climàtica.