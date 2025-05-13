Activada la alerta del Inuncat por la previsión de lluvias intensas en las Terres de l'Ebre

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Protección Civil ha activado el Plan especial de emergencias por inundaciones de Cataluña (INUNCAT) en fase de alerta ante las previsiones de lluvias intensas esta tarde en varias comarcas del norte y extremo sur del país. En concreto, el Servei Meteorològic prevé que se pueda superar el umbral de riesgo de intensidad -más de 20 litros por metro cuadrado en media hora- a partir de este mediodía y hasta la noche en las comarcas de Girona y en las Terres de l'Ebre.

La probabilidad es más alta en la Garrotxa, el Pla de l'Estany y el Alt Empordà. La extensión del fenómeno será local y los chubascos irán acompañados de tormenta, y localmente granizo o piedra pequeña.

Ante esta situación, Protección Civil ha pedido mucha prudencia en las actividades al aire libre y en la movilidad. Ha recordado que es muy importante que no se trabaran rieras, barrancos, torrentes ni ninguna zona inundable en general allí donde llueva o donde ya haya acumulación de agua.