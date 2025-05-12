El Ministerio y el Gobierno acuerdan unificar los planes de protección del Delta del Ebro

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha acordado este lunes con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, la unificación de los diversos planes de protección sobre el entorno del Delta del Ebro. El acuerdo, según Paneque, permitirá «agilizar las medidas para revertir la regresión que sufre este espacio», porque todas las administraciones trabajarán a partir de ahora con un plan de gestión unitario, tal como reclamaba el territorio. «Nos interesaba mucho que las dos administraciones y la Mesa de Consenso pudieran trabajar con un único documento y hemos obtenido el compromiso del Ministerio para hacerlo», ha apuntado.

Paneque ha hecho el anuncio después de reunirse con Morán en Madrid acompañada del secretario general del Departamento, Jordi Terrades, el secretario de Transición Ecológica, Jordi Sargatal, y el director general de la Energética, Daniel Pérez.

Según la consellera, el acuerdo permitirá avanzar en la propuesta de recuperación del frente deltaico a través de la incorporación de arenas sumergidas para ensanchar las playas que ahora están debilitadas.

La unificación de los planes , ha recordado, era «una reclamación casi histórica del territorio y de la Mesa de Consenso». De hecho, el próximo miércoles el secretario de Estado mantendrá una reunión con la Mesa para trasladar el acuerdo.

Paneque y Morán también han abordado el proyecto de expropiación y renaturalización de los espacios del Fluvià Náutico, en el que según la consellera podrá haber un principio de acuerdo pronto.

«Tenemos un convenio que haremos llegar al Ministerio, que parece que podría ser un principio de acuerdo para que desde la Generalitat podamos renaturalizar esta zona», ha dicho. El convenio recogerá la tarea que tendrá que hacer el Ministerio y la Generalitat.

La consellera y Morán también han «avanzado» en un posible acuerdo sobre el mantenimiento de algunos elementos patrimoniales de la antigua estación de Ràdio Liberty, tal como pide el territorio, en sintonía con el proyecto de rehabilitación dunar del Ministerio.

«Seguimos avanzando para hacer compatible» las dos cuestiones, ha afirmado, aunque según la consellera todavía harán falta nuevas reuniones para acabar de cerrar esta carpeta.

Por último, Paneque también ha abordado con el Ministerio la situación de proyectos que la Generalitat quiere que entren a la planificación de Red Eléctrica como las Tres Xemeneies y el Hospital Clínic, «que requieren nuevas estaciones que aseguren el suministro». En esta cuestión, según la consellera, todavía «habrá que seguir trabajando unas semanas más» para alcanzar un acuerdo.