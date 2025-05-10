Isla defensa en Tortosa que el plan ‘Cataluña Lidera’ reducirá los desequilibrios en las Terres de l'Ebre

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentado el plan 'Cataluña Lidera' en las Tierras del Ebro, una herramienta que defiende que contribuirá a combatir la desigualdad territorial y social. El plan, dotado con 18.500 millones de euros y 200 actuaciones, se basa en cinco bloques: las infraestructuras, la modernización de los sectores industriales, el conocimiento y la innovación, la igualdad de oportunidades y el buen gobierno.

«La prosperidad tiene que llegar a todos los rincones del país», ha aseverado desde Tortosa. En clave ebrense, Illa ha afianzado el compromiso del Gobierno hacia proyectos ya anunciados, como el nuevo hospital universitario Virgen de la Cinta, la mejora ferroviaria y la integración tarifaria prevista para este año o la protección del Delta.

Para Illa, el plan 'Cataluña Lidera' tiene que servir para acabar con la desigualdad social y territorial, un hito que confía en que se pueda hacer a partir de las 200 actuaciones previstas. El presidente se ha mostrado confiado en qué el plan permita dar un «salto en escala de ambición y exigencia». En este sentido, ha afirmado que espera que se pueda hacer en cinco años lo que en un momento de normalidad se haría en diez años».

Según el presidente, el plan estará dotado con 18.500 millones de euros, 13.700 de los cuales provendrán anualmente de los presupuestos catalanes y 4.800 de euros a través de créditos del Instituto Catalán de Finanzas. La propuesta incluirá actuaciones por todo el país, con el objetivo de hacer «llegar la prosperidad en todos los rincones teniendo en cuenta las diversidades y especificidades de cada territorio».

Con respecto a los proyectos ebrenses, Illa se ha referido al nuevo hospital universitario Virgen de la Cinta de Tortosa, que ha asegurado que se convertirá en un equipamiento de referencia al conjunto de las Tierras del Ebro y del cual ha afirmado que se está agilizando el planeamiento. Al mismo tiempo, ha afianzado el compromiso del Gobierno para ejecutar la ampliación del actual centro hospitalario, pendiente de las novedades hacia la conservación de los vestigios arqueológicos encontrados.

En relación con la movilidad ferroviaria en el sur de Cataluña, Illa ha afirmado que la integración tarifaria llegará este año, si bien no ha concretado plazos. Por otra parte, también ha remarcado que el Gobierno sigue trabajando en la protección del Delta. Así, ha afirmado que se han ejecutado las guardas de todas las lagunas interiores del delta del Ebro, si bien actualmente se está llevando a cabo la fase 1 y 2 del camino de guarda de la bahía de los Alfacs y los trabajos previos de la guarda de la bahía del Fangar.

La Arrossera, una realidad en Deltebre

Antes de la presentación del plan 'Cataluña Lidera' en Tortosa, el jefe del ejecutivo catalán ha participado en la inauguración en Deltebre de la rehabilitación de la Arrossera, un espacio planteado como un equipamiento de memoria donde se recuerda la historia del cultivo del arroz, pero también de trabajo cooperativo. El equipamiento cuenta con nueve despachos para proyectos empresariales, un espacio de coworking con 24 puntos de trabajo, dos salas de reuniones y de formación y una sala grande para actos de gran formato.

La rehabilitación de la Cambra Arrossera de la Cava ha supuesto una inversión total de cerca de 3 millones de euros, de los cuales 1,8 millones provienen del programa PIREP de los Fondos Next Generation.