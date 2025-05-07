Desmantelan una organización criminal dedicada al tráfico de armas y drogas en Tortosa

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Civil, en el marco de la «Operación Proas», ha desarticulado una organización criminal asentada en el norte de Castellón, sur de Tarragona y Jaén, dedicada al tráfico de drogas, armas de fuego y blanqueo de capitales. Se han detenido 8 personas, de las cuales 2 en Tortosa, una en Alcanar y una en la Ràpita.

Tras más de un año de investigaciones, se logró identificar a los integrantes de esta red, compuesta en su mayoría por ciudadanos procedentes de países del Este de Europa. La organización, estructurada jerárquicamente y con un alto nivel de especialización, mantenía vínculos con otras redes criminales nacionales para ampliar su control territorial mediante el intercambio de drogas y armas.

Durante la fase operativa, se realizaron registros en Vinaroz (Castellón), Tortosa (Tarragona) y Jaén. En estas intervenciones se incautaron, además de armas de fuego y munición, un chaleco antibalas, aproximadamente un kilogramo de cocaína de gran pureza, veinticuatro kilogramos de marihuana sellada al vacío, medio kilogramo de hachís, así como diversos útiles para la ocultación y distribución de estupefacientes. También se halló una significativa cantidad de dinero en efectivo, documentación falsa, dispositivos electrónicos y vehículos de alta gama utilizados para sus actividades ilícitas.

Se detuvieron a ocho personas, de las cuales 2 en Tortosa, una en Alcanar y una en la Ràpita. A cada una de ellas se le atribuyen responsabilidades específicas relacionadas con el tráfico de drogas, de armas y el blanqueo de capitales.

La información recabada ha permitido reconstruir la estructura de esta red criminal transnacional, asentada en España, con especial presencia en Castellón. La organización operaba tanto a nivel nacional como internacional, implicando riesgos adicionales para la seguridad debido a sus antecedentes y conexiones con traficantes de armas.

La operación ha contado con la colaboración de servicios extranjeros de los países de origen de los implicados y de otros estados miembros de la Unión Europea, facilitando el intercambio de información sobre sus actividades ilícitas.

La investigación fue llevada a cabo por el Grupo de Información de la Comandancia de Castellón, bajo la dirección del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Vinaroz, con el apoyo de unidades de Tarragona, Jaén, ARS de Valencia, Barcelona y Sevilla, así como equipos especializados en drogas y armas de Madrid y Tarragona, junto a un equipo de geolocalización y diversas unidades de Seguridad Ciudadana.