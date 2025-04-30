1.553 detenidos y cerca de 60.000 plantas de marihuana decomisadas: los números de los Mossos en Terres de l'Ebre en el 2024

El intendente jefe de la Región Policial Terres de l'Ebre, Joan Carles de la Monja, durante su parlamento del Día de las Esquadres en Deltebre.ACN

La región policial de las Terres de l'Ebre de los Mossos d'Esquadra cerró 2024 con un total de 1.553 detenidos y cerca de 60.000 plantas de marihuana decomisadas. Son algunos de los datos que ha hecho públicos el intendente jefe del cuerpo en el territorio, Joan Carles de la Monja, durante la celebración del Día de las Esquadres este miércoles en Deltebre.

También ha subrayado que 2024 marcó una tendencia a la baja en los hechos delictivos, 8.361 contabilizados, respecto de los años finales de la pandemia. Preocupan, especialmente los delitos contra el patrimonio -tanto en los domicilios como en el campo-, los más numerosos con 5.705, por delante de los 1.575 delitos contra las personas. Los hechos relacionados con delitos sexuales disminuyeron, pasando de 91 a 82.

Los 550 agentes de los Mossos que trabajan en la región policial de las Terres de l'Ebre -con una sesentena de patrullas diarias sobre el terreno-, atendieron "poco más de 20.000 incidentes" y detuvieron a 1.553 personas, juntamente, en algunos casos, con el apoyo de las diferentes policías locales, según ha precisado. De este total, unas 40 lo fueron por el cultivo de marihuana que, en muchos casos, se encuentra en manos de "organizaciones criminales".

Durante su discurso delante de las 700 personas -ciudadanos, representantes de instituciones, entidades, miembros de la judicatura y, por descontado, policías- que llenaban el pabellón del Centro Deportivo del Delta, el intendente jefe ha repasado los grandes datos de actividad del año pasado. Los agentes impusieron 14.154 denuncias de tráfico, efectuaron 30.000 controles y 33.000 identificaciones.

Ha reconocido la especial relevancia de los delitos contra el patrimonio en el global de las cifras pero ha remarcado que 2024 marca una tendencia a la baja desde el final de la pandemia. "Es una breve reducción", ha precisado. "Empezamos a ir detrás y tenemos que agradecer a los otros cuerpos también, como la policía local, que hemos conseguido esta disminución", ha insistido.

De la Monja ha admitido que los robos en el campo, sean cosechas o herramientas, es uno de los principales quebraderos de cabeza de los Mossos. "Vertimos recursos. Hace dos años subió mucho el precio de la algarroba y tuvimos que destinar muchos recursos en este sentido. Llevamos unos años con la situación más relajada, no sólo por el fruto, sino también por el material que tienen los campesinos en el campo," ha asegurado de la Monja, quien ha recordado que "nunca" se llegará a cero pero ha querido constatar la "satisfacción" del sector agrario por la relación y coordinación con el cuerpo policial.

"Estamos dando buena respuesta, la ciudadanía valora la proximidad, la atención a los pueblos más pequeños y a las personas más vulnerables. Estamos haciendo una tarea de proximidad y atención", ha cerrado el mando policial, que ha presidido el acto durante el cual se ha reconocido la tarea de ciudadanos, profesionales y entidades del territorio, además de agentes del cuerpo durante el año pasado.