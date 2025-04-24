Descubren como prever complicaciones en enfermos de insuficiencia cardíaca con la ecografía pulmonar

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Una ecografía pulmonar, tratamiento indoloro y no invasivo, permite prever una descompensación de los enfermos con insuficiencia cardíaca quince días antes de que sufran ahogo (disnea). Los controles preventivos con esta herramienta posibilitan una actuación terapéutica rápida y evitan ingresos a urgencias y en el hospital que deterioran la calidad de vida de los pacientes y empeoran su pronóstico de vida.

El IC REPTE es un estudio pionero en Cataluña que han llevado a cabo médicas del CAP del Temple de Tortosa, con una beca de la Fundación Doctor Ferran. El seguimiento, durante seis meses, a 150 pacientes «ha mejorado significativamente el patrón pulmonar y el riesgo de hospitalización y de muerte», ha remarcado la doctora Rosa Caballol.

Las doctoras Rosa Caballol y Rosa Ripollès han presentado los resultados del proyecto IC REPTE, sobre la implementación de la ecografía pulmonar en el seguimiento de pacientes con insuficiencia cardíaca. Se trata de una investigación hecha desde las Terres de l'Ebre, «pionera en Cataluña y adalid al mundo». El estudio se inició el 2002 con una de las becas de la Fundación Doctor Ferran. Lo ha desarrollado la doctora Caballol con un equipo de médicos residentes y compañeros de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca (UIC) del Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.

Cómo ha detallado la médica de familia del CAP del Temple, la idea surgió a raíz del aprendizaje y la formación sobre la ecografía pulmonar que se promovió durante la pandemia. En estos años, Caballol ha apuntado que la implementación de la ecografía pulmonar en varias patologías «había dado mucha orientación sobre el paciente». En el caso de la insuficiencia cardíaca esta herramienta «tiene mucho de valor porque es muy sensible para detectar la congestión pulmonar unos días antes incluso que el paciente sufra mucha disnea y tenga que ir a urgencias o ingresar en el hospital». La doctora Laura Conangla, impulsora de la ecografía pulmonar a la atención primaria, y miembros del grupo ecoAP de la Camfic (Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria) hicieron la formación al equipo del estudio IC REPTE, que incluye el grupo de médicos residentes del CAP del Temple.

La investigación se puso en marcha con los pacientes del área básica de salud Tortosa Este que recibían el alta después de un ingreso hospitalario por complicaciones de la enfermedad. Los datos médicos apuntan que un 20% de estos enfermos vuelven a ingresar los siguientes 30 días y el estudio ha demostrado que se puede evitar o retrasarlo. «Empezamos haciendo un seguimiento muy estrecho, quizás cada semana, pero después vimos que también era muy interesante ver como estaban los pacientes con insuficiencia cardíaca, en general, y los fuimos citando y viendo como estaban», ha contado la doctora Caballol.

La hipótesis era que haciendo un seguimiento con ecografía pulmonar de pacientes que tienen un riesgo medio o alto de ingreso hospitalario por insuficiencia cardíaca, se podría detectar precozmente la descompensación, que es uno de los principales riesgos de estos enfermos. La investigación consiguió entonces la beca de la Fundación Doctor Ferran y los resultados han demostrado que la ecografía pulmonar es una herramienta «con una elevada sensibilidad para detectar el inicio de una descompensación quince días antes de aparecer el ahogo o disnea».

El seguimiento durante seis meses a 150 pacientes ha permitido que los patrones pulmonares moderados y severos «hayan revertido y mejorado significativamente». Los enfermos recibieron una media de cinco visitas. Actuar de forma precoz y rápida mejora la calidad de vida de los pacientes afectados y disminuye ingresos hospitalarios con la consecuente «optimización de los recursos sanitarios». También mejoraron los resultados de la «calculador de riesgo» HEFESTOS de empeoramiento o muerte. El equipo confía que ayude también a «enterrar» prácticas de autocontrol que tienen que hacer los pacientes, como el aumento de peso.

Una vida «más normal»

Una de las pacientes del estudio es Pilar Ariño Jardín. Tiene 89 años y sufre insuficiencia cardíaca. «Yo había dado muchas urgencias por taquicardia, por bradicardia... y me alarmaba cuando se me disparaba un poco todo. Pero ahora, aparte del marcapasos, este control, aquí en Primaria, me dan seguridad», ha remarcado.

Ariño explica que los pacientes con esta enfermedad «no saben nunca si se encuentran bien» ni qué es el momento idóneo para ir al médico. «Igual te mareas y resulta que es normal», ha apuntado, pero con este control periódico, siente mucha tranquilidad. «Vienes un día, te dicen como estás y cuando tienes que volver», explica. Desde que le hacen este control «puede hacer una vida más normal». «No doy tantas urgencias, tomo la medicación que corresponde por la mica de líquido que me encuentran, y entonces bajo de peso, que también me ayuda», ha detallado.

Retener talento

La doctora Rosa Ripollès, presidenta de la Fundación Doctor Ferran, ha hecho valer que una investigación pionera como esta se lleve a cabo desde un territorio como las Terres de l'Ebre, porque «mejora en la calidad de vida de los pacientes» y porque permite «retener y atraer talento». «Sabemos que estamos en una situación de déficit, y proyectos de este tipo que permiten la participación de residentes, permite retener el talento joven que viene de fuera». Ripollès ha añadido que estos proyectos son importantes para reforzar la llegada de los estudios de medicina en el territorio.