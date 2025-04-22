Solucionada la incidencia ferroviaria entre Castellón y l'Aldea-Amposta-Tortosa

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La incidencia en los sistemas de señalización que ha provocado retrasos de media hora por término medio durante este martes por la mañana en los trenes que circulaban entre Castellón y l'Aldea-Amposta-Tortosa ha quedado solucionada poco antes de las once de la mañana, según ha informado Adif. La avería afectaba a los sistemas de señalización entre Ulldecona y l'Aldea.

Una nueva incidencia ha afectado a los regionales sur. Esta se suma a las múltiples que se han dado en toda Cataluña con la puesta en marcha de varias obras por parte de Adif. Las obras en el túnel de Roda de Berà ocasionaron muchos problemas a los viajeros, y aunque estas ya han acabado, las incidencias continúan.