Retrasos en la circulación ferroviaria entre Castellón y l'Aldea por una incidencia

Los trenes circulan con media hora retraso de media entre Castellón y la estación de l'Aldea-Amposta-Tortosa por una incidencia que afecta a los sistemas de señalización entre Ulldecona y l'Aldea, según ha informado Adif. Personal de esta compañía trabaja para solucionar la avería lo antes posible.

Una nueva incidencia afecta en los regionales sur. Esta se suma a las múltiples que se han dado en toda Cataluña con la puesta en marcha de varias obras por parte de Adif. Las obras en el túnel de Roda de Berà ocasionaron muchos problemas a los viajeros, y aunque estas ya han acabado, las incidencias continúan.