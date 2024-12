Las danas y un otoño «primaveral» complican la campaña de cítricos en el Ebre

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Las danas de octubre y noviembre han complicado el inicio de la campaña de cítricos en el Baix Ebre y sobre todo en el Montsià. Todas las plantaciones de clementina, que se recoge a final de año, se han visto afectadas por los aguaceros y los daños han ido empeorando a causa de un otoño demasiado cálido. Hay daños considerables en los campos y también en la cadena comercial porque mucha fruta cogida no es óptima para venderse.

La producción de cítricos caerá un 40% y la calidad se ve afectada por enfermedades que sufre este fruto con las altas humedades. Como ha señalado Federico Tarazona, gerente de la Cooperativa Exportadora Agris de Alcanar (Montsià) y portavoz del sector en la FCAC, la plaga del caracol ha crecido «exponencialmente» y ya afecta a un 5% de la cosecha.

Las dos danas que afectaron las Terres de l'Ebre entre finales de octubre y principios de noviembre supondrán pérdidas del 40% en la cosecha de cítricos de las comarcas del Baix Ebre y el Montsià. Cómo ha apuntado Federico Tarazona, de Agris Alcanar, las lluvias han afectado «prácticamente el 100% de las plantaciones de clemenules», la variedad más temprana de clementinas. Todavía no habían empezado la recolección y los daños han sido «evolutivos» y «han ido a más» desde que se cosecha. Las temperaturas y las humedades demasiado altas que han seguido a los chaparrones -que echó a perder árboles e infraestructuras, sobre todo caminos-, han agraviado la calidad del fruto y las plagas que sufren los cultivos, el caracol o los hongos.

Ayudas por la DANA

Por todo esto, la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña, de la cual Tarazona es portavoz de las cítricoles (que representan el 36% del sector), se reunirá pronto con el Departament d'Agricultura para reclamar medidas de ayuda a explotaciones y cooperativas similares a las de incidencias climatológicas como la sequía y ha pedido al Ministerio de Agricultura que incluya los municipios de las Terres de l'Ebre en las medidas destinadas a los afectados por la DANA.

«El decreto se contempló para la zona de València. Por supuesto, los daños en la comarca no son comparables, pero en el ámbito agrícola sí que tenemos abundantes daños. Con dos días cerrados por emergencia, lluvias muy considerables y torrenciales, solicitamos que, al menos para el sector agrícola, se considere la afectación de la DANA en las Terres de l'Ebre», ha pedido Tarazona.

Más caracoles y hongos

La alta humedad y las restricciones en los productos fitosanitarias han supuesto un crecimiento «exponencial» del caracol común que ya afecta cerca del 5% de la cosecha y «perjudica» valor comercial de los cítricos. También las enfermedades fungicidas han aumentado y con «la asfixia radicular» hay muchos árboles de varias variedades que han soltado el fruto. Las pérdidas serán del 40% de la producción.

«Es una afectación más del cambio climático, la afectación directa al campesinado, que pierde cosechas, avanza y desestacionaliza ciertos productos», ha apuntado Tarazona. La sequía ya había afectado a la floración de los árboles durante la primavera. Ahora «no hace frío y nos encontramos en una primavera continúa y los árboles no saben ni en qué estación concreta están», ha añadido el gerente de la cooperativa canareva.

Precios que no compensan

Los precios se prevén buenos. El año pasado ya aumentaron entre 10 y 15 céntimos de euros, pero estos incrementos no acaban compensando las pérdidas de producción. Federico Tarazona también ha apuntado que se encuentran en la situación este año que Agroseguro tasa la fruta como buena, se cosecha, pero cuando llega a la cadena comercial no tiene «estabilidad» y no se puede vender. «Estamos teniendo pérdidas en almacén», ha detallado.