El uso del transporte público por carretera crece del 3% al 8% en las Terres de l'Ebre en cinco años

El índice del uso del transporte público por carretera ha pasado del 3% al 8% en cinco años en las Terres de l'Ebre. Como ha destacado el gerente del principal operador en el territorio, el grupo Hife, el dato «es bastante positivo». José Maria Chavarria lo atribuye a tres factores, el incremento de las expediciones «en prácticamente todas las líneas regulares» -y gracias a los convenios con Territori-, la renovación de la flota, y sobre todo, las bonificaciones tarifarias que permiten viajar dentro del Ebre a 50 céntimos de euro.

Un 18% de los pasajeros hacen uso de la línea a Barcelona y un 5% de la de Tarragona. Destacan el precio, la puntualidad y la fiabilidad del servicio, pero reclaman prestaciones extra «para maximizar el tiempo de viaje trabajando».

Con respecto al 2023, este año, el incremento de pasajeros en el grupo Hife ha sido de un 20% en las líneas regulares de las Terres de l'Ebre y de un 100% en las que viajan fuera del territorio. Hasta agosto, la empresa de transporte público ebrense ha registrado a 1.547.893 pasajeros de bus , de los cuales 1.095.336 (69,56%) han hecho uso de las líneas regulares dentro del Ebre. El 18% han viajado en las ya 25 expediciones que van cada día a Barcelona y un 5% son usuarios que viajan a Tarragona. La operadora también enlaza el territorio ebrense con el norte de la Comunidad Valenciana y el sur de Aragón, Zaragoza, Madrid, Andorra, la Rioja o el País Vasco.

Más frecuencias, buses nuevos y precios bajos

Operadora y usuarios coinciden en que el factor más relevante del incremento de usuarios en los buses del Ebre ha sido el precio. Las bonificaciones tarifarias han reducido el coste de los billetes en todas las líneas de bus de las Terres de l'Ebre, si se utilizan los abonos. Así, viajar a Barcelona cuesta la mitad (8,5 euros) y viajar entre pueblos del Ebre cuesta 1 euro. Con la última bonificación del Estado, estos precios se han reducido a la mitad. «Puedes ir de Batea a Alcanar por 0,50 euros, con la tarjeta 10/120. Eso ha supuesto una eclosión, para decirlo de alguna manera, de movimiento de pasajeros en todas las líneas regulares», ha explicado el gerente de Hife. «Ha sido un antes y un después», ha añadido.

Transporte público contra vehículo privado

Jordi Arrufat, miembro del colectivo Diàspora Ebrenca y usuario del transporte público ebrense -de tren y bus- hacia Barcelona, también señala que son estos descuentos que han llevado más usuarios en el bus . A pesar del servicio de velocidad alta del Avant que se ha recuperado desde Tortosa con las obras ferroviarias en el túnel de Roda de Berà, Arrufat insiste en que los abonos no le hacen la competencia a los de los autobuses. «Si quieres ir con el Avant sólo una vez a la semana, es carísimo, pero si quieres ir más de tres veces, tampoco es un servicio competitivo en precios», ha apuntado.

«El autobús se tiene que utilizar porque es conveniente para la gente, como el ferrocarril. Lo importante es sacar vehículos privados de la carretera. Es positivo que haya diferentes operadores, pero tenemos que luchar contra el vehículo individual, que no es sostenible, ni a corto ni a medio plazo», ha defendido Chavarria, del grupo Hife. «Ir a Barcelona con 4,50 euros no tiene nada que ver con un vehículo privado que te puede costar, sin contar los parkings, más de 100 euros», ha detallado.

El gerente de Hife también indica que están renovando la flota, con más de cien nuevos buses comprados los últimos tres años, la mayoría híbridos y con sistemas de motorización de bajas emisiones. El plan de mejora que prevé comprar más de una veintena de buses cada año para que los vehículos estén adaptados a las zonas de bajas emisiones. Las grandes ciudades ya las tienen delimitadas, pero Hife no descarta que se fijen en ciudades más pequeñas, como Tortosa o Amposta.

Las líneas con más pasajeros

De las líneas de las Terres de l'Ebre, más del 50% de los usuarios se concentran en la línea Exprés.cat, que va de Alcanar a Tortosa, con paradas sólo en las Casas, Ràpita y Amposta. Hasta agosto había acumulado 553.765 pasajeros. Esta línea y otros de «la anilla deltaica» son en las que el grupo Hife y Territori trabajan para incrementar las expediciones el año que viene, porque son líneas «sobreocupadas» y con una demanda creciente.

El otro gran corredor es la línea urbana L1 entre Tortosa, Roquetes y Jesús. En los tres primeros trimestres de 2024 ha registrado a 249.285 usuarios. De cara 2025, se quiere reducir la frecuencia de paso de cada 15 minutos, actualmente, a 10 minutos.

Otras mejoras que se preparan entre el grupo Hife y el Departamento es el incremento de las frecuencias desde Terres de l'Ebre a Barcelona y Tarragona, de las expediciones al interior del Montsià, o que haya servicio nocturno de bus cada día -ahora sólo funciona el viernes, sábado y lunes. Hace sólo dos semanas que se ha puesto en marcha el bus a demanda en la Terra Alta y todavía no hay datos de utilización.

Mejora de la conexión con Ponent

Como ha señalado el gerente del grupo Hife, el incremento de las frecuencias del transporte por carretera desde el norte de la Ribera d'Ebre, y también de la Terra Alta, y las conexiones con Lleida, «son una demanda histórica» que podría solucionar la T-Movilidad. De momento, la Hife ha mejorado la conectividad del Ebre, desde Tortosa, con Lleida con el nuevo servicio en Andorra, que se puso en marcha hace un año. El número de pasajeros que hacen uso de este «bus del Eje del Ebre», para ir a la capital de Ponent, «ha incrementado».

Chavarria ha asegurado que el problema ahora «es administrativo», de ámbitos competenciales. Las Terres de l'Ebre quedaron fuera de la integración tarifaria porque no tienen una Autoridad Territorial de Movilidad (ATM). El Govern decidió crear el organismo hace un año para evitar este agravio, pero todavía no se ha desplegado ni puesto en marcha. Chavarria confía en que la T-Movilidad se pueda aplicar al territorio a mediados del año que viene.

Más prestaciones en los viajes de larga distancia

Del transporte por carretera de larga distancia en bus , los usuarios desatacan «la puntualidad» y la fiabilidad. «Tienes una certeza que el servicio de tren no te da. Incluso, el Avant, a veces, por un motivo o por el otro, llega con retraso», ha explicado uno de los pasajeros habituales. Aún así, Jordi Arrufat ha señalado que el bus tiene «dos deficiencias importantes», no poder maximizar el tiempo de viaje trabajando», porque siempre «van muy llenos, no hay tablets, ni a veces enchufes», o que a veces no haya lavabos a pesar de hacer viajes de más de dos horas.

Arrufat no apuesta porque el bus acabe siendo «una alternativa» definitiva al servicio ferroviario en las Terres de l'Ebre. Como pasa en Europa, defiende una movilidad de larga distancia con tren y un servicio de capilaridad con buses dentro del territorio. En este sentido, también reclama la reivindicada estación intermodal en l'Aldea (Baix Ebre) que permitiría este modelo de despliegue del transporte público.

Desde el grupo Hife, defienden que ya «practican la intermodalidad con aeropuertos, puertos y estaciones ferroviarias», pero que esta infraestructura en l'Aldea «es una apuesta de futuro que comparten». «Es buena y beneficia al usuario que puedas unir un servicio de varias líneas regulares, como hacemos, desde hace muchos años, sobre todo desde Valencia hacia Aragón», ha explicado José Maria Chavarria.