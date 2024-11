Envían una nueva alerta móvil a los vecinos de las Terres de l'Ebre para que extremen precauciones por las lluvias

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Protección Civil ha enviado una nueva alerta móvil a los vecinos de las Terres de l'Ebre para que extremen precauciones ante el episodio de lluvias "continuadas y torrenciales" previstas hasta el domingo. La alerta recuerda que hace falta extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y alejarse de rieras y torrentes.

En declaraciones a ACN, la subdirectora general de Protección Civil, Imma Solé, pide "mucha precaución" durante hoy y el fin de semana y subraya que la situación de la dana todavía se espera hasta el domingo. Especialmente, piden evitar desplazamientos innecesarios a las comarcas del sur, donde se prevén lluvias continuadas y acumulación de agua, pero también puede haber lluvias torrenciales que dejen entre 20 y 40 litros en 30 minutos.

"Sobre todo nos preocupan barrancos de la mitad sur del territorio, de ElsPorts hasta el Tarragonès", indica, ya que puede ser que torrentes, rieras o barrancos tengan un aumento puntual de caudal. Por eso, recomiendan también alejarse de ríos, rieras o barrancos y tener especial precaución en zonas inundables.

Además, subraya que hay que vigilar también con zonas donde no llueve porque puede ser que en algún punto haya bajadas de corrientes de ríos o rieras que puedan ser "repentinamente grandes". "Puede ser que estés en un punto donde no llueva, que no esté cayendo una gota de agua, pero las rieras de los barrancos bajen llenos", relata.

Con todo, también avisa de que hay que ser prudentes por las lluvias también en el litoral y prelitoral, no sólo en el sur. "Hoy y mañana parece que estén más acumuladas en la mitad sur, pero el domingo puede ser que se extiendan más hasta el Empordà", afirma.