Trens Dignes exige el despliegue de la ATM en las Terres de l'Ebre

La plataforma Trens Dignes exige que la Autoridad Territorial de Movilidad (ATM) se despliegue en el Ebre. Territori anunció la creación de este reivindicado organismo para 2024 y aseguró que en junio, el transporte público ebrense podría acceder a la integración tarifaria del Camp de Tarragona y al del país en el 2025.

Trens Dignes lamenta que la implementación de la ATM no se haya hecho, que ni siquiera se trabaje en el plan director de movilidad, y que eso, ahora, complique las reivindicaciones para afrontar la interrupción ferroviaria de las obras del túnel de Roda de Berà. La plataforma reclama, en la franja de mañana, una segunda frecuencia del Avant desde Ulldecona a Barcelona y que se detengan en l'Aldea dos de los Euromed que vienen de Valencia.

Trens Dignes ha hecho una valoración de las afectaciones que está produciendo el corte de circulación ferroviario por las obras del túnel de Roda de Berà y también de las reivindicaciones, históricas, que no se concretan en el territorio en materia de transporte público. Por un lado, la plataforma celebra el retorno del tren de velocidad alta Avant, pero reclama una segunda frecuencia matinal para ir a Barcelona. En este caso, se ha consensuado con el Ayuntamiento de Ulldecona que este tren salga de la población del Montsià y haga parada en Tortosa y l'Aldea.

Más liderazgo político

La portavoz Cinta Galiana ha aprovechado esta ocasión con la alcaldesa de Ulldecona, Nuria Ventura, para recriminar a los representantes políticos ebrenses la carencia de liderazgo y de unión en la planificación del transporte público de las Terres de l'Ebre. «Cada alcalde pide sus parches, y ya nos parece bien, pero lo que hace falta es un estudio de movilidad – territorial – porque si no, no se puede arreglar nada», ha insistido. Trens Dignes insiste que no se puede «quedar sola» defendiendo el territorio.

En este sentido, el portavoz Josep Casadó ha ejemplificado que estas peticiones unilaterales de los ayuntamientos, «que mandan mucho», acaban perjudicando el servicio. En el caso del Avant, las reclamaciones de paradas en todos los municipios del Ebre ha retardado el trayecto hasta las cerca de dos horas. «Hay trenes que tienen que ir directos, si no, no sirven si los hacemos parar por todas partes. No es competitivo», ha señalado Casadó. «Tenemos que aprovechar esta situación -de las obras - para conseguir cosas», ha añadido.

Sin ATM ni plan director

Uno de los principales problemas para consensuar estrategias, reivindicaciones y mejoras en el transporte es que el despliegue de la ATM en las Terres de l'Ebre no se ha hecho efectiva. La creación de la Autoridad de Movilidad ebrense que tanto había reclamado la plataforma, se anunció en diciembre y, de entrada, ya tendría que haber resuelto la discriminación que sufre el territorio con la integración tarifaria única.

Sin este órgano, Galiana insiste «que no se puede hacer nada» y todavía menos, sin tener un plan director de movilidad. Cómo han recordado desde Trens Dignes, a finales de 2019 Territori hizo la encuesta de movilidad cotidiana, previa a la redacción del plan, y que, pasados cinco años, habría que actualizarlo, a pesar de que no existe.

Según Trens Dignes, con la ATM se podrían hacer realidad reivindicaciones como la estación intermodal de l'Aldea, el despliegue de un transporte público por carretera que garantizara la capilaridad territorial y las conexiones de buses y trenes, o la implementación del alta velocidad a la oferta ferroviaria. «Sería el revulsivo para poner sobre la mesa que fundamental tiene que ser el transporte público en el futuro», ha defendido Galiana. «Permitirá planificar y hacer convenios con Renfe, poder decidir y reforzar la intermodalidad. Los buses, que ahora nos salvan el culo, tienen que llevar la gente por el territorio, no a Barcelona», ha añadido Casadó.