El COPATE da apoyo a las reivindicaciones de los empleados de la basura y dice que el conflicto es con el concesionario

El presidente del Consorcio de Políticas Ambientales de las Tierras del Ebro (COPATE), Ivan Garcia, ha expresado el apoyo del ente a las reivindicaciones de incrementos salariales que hacen los trabajadores de la recogida de la basura del Montsià y el Baix Ebre, que han convocado una huelga indefinida a partir del 16 de septiembre.

Garcia ha manifestado que el conflicto es «entre los trabajadores y la empresa», el UTE FCC/Acciona, y no con el consorcio. El UTE había manifestado que no puede atender las mejoras salariales porque el COPATE no ha cumplido con las regularizaciones de precios, un extremo que Garcia ha rechazado. El presidente ha aclarado que el contrato prevé un incremento salarial pero que desconoce si la empresa lo ha aplicado.

Garcia ha defendido la tarea del ente y ha destacado que se han reducido 2,5 millones de euros de la deuda que había y ha asegurado que el estado de las cuentas es «totalmente normal». «Aunque hemos cumplido con lo que nos comprometimos, los trabajadores han decidido acusarme de engañarlos», ha dicho, y ha atribuido este hecho a «la presión ejercida por el UTE, formada por multinacionales que sólo miran por sus intereses y que buscan trasladar sus problemas internos a las administraciones públicas».

El próximo lunes hay convocada una junta general del COPATE, en la cual están citados todos los alcaldes de las dos comarcas, para informar de cómo se ha llegado hasta aquí y elaborar los planes de contingencia necesarios para minimizar el impacto de la huelga para la ciudadanía. Sin embargo, Garcia ha advertido que «las consecuencias serán inevitables, ya que las acciones de los trabajadores están diseñadas para generar el máximo impacto al servicio público».

