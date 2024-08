Cremas controladas y más silvicultura, el proyecto Life en marcha para hacer más resilientes los bosques del Port

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El parque natural de los Ports despliega el proyecto Life XarxaBoscos-Clima para hacer más resilientes los bosques del macizo ante el riesgo de incendio o las sequías persistentes. El proyecto se basa en tres herramientas, la selección, la silvicultura y las cremas controladas. Por una parte, se regulará el crecimiento de los árboles para hacer bosques maduros y se incentivarán pastos para recuperar «los espacios abiertos» perdidos.

El tercer elemento para aumentar la resiliencia de los bosques, «aunque puede parecer chocante», será el fuego, cremas prescritas ejecutadas por bomberos. Les primeras actuaciones se harán a una zona privada de la Baix Cervera y la monte pública de Alfara de Carles (Baix Ebre), mientras se trabaja para implicar más ayuntamientos y propietarios privados.

Los bosques del macizo del Port son «relativamente jóvenes» y tienen estructuras que favorecen los incendios. Los bosques maduros son más resistentes a la sequía y desde el parque natural de los Port participan en el proyecto LIFE XarcaBoscos_Clima con el objetivo «de aumentar la capacidad de adaptación» de la monte en los nuevos escenarios climáticos.

El proyecto tiene un presupuesto de 1,5 millones de euros y cuenta hasta agosto de 2025 por hacer las acciones previstas de tres líneas de trabajo. Está coordinado por Fernando González Bernáldez, a través de la oficina técnica de EUROPARC-España y la Generalitat es uno de los seis socios beneficiarios.

La acción piloto de los Ports incluye la silvicultura, las cremas prescritas y la gestión de herbívoros. Los gestores del parque hicieron un proceso informativo y participativo para conseguir el compromiso de un «amplio grupo» de propietarios públicos y privados y gestionar con el proyecto «una unidad de paisaje lo bastante representativa de los hábitats forestales» de los Ports.

Al menos propietarios de nueve fincas (7.918,62 hectáreas dentro del Parque) se interesaron por ejecutar las actuaciones demostrativas. «Están muy receptivos de porque este tipo de actuaciones en el parque ya hace años que las planteamos y hemos tenido actuaciones y la gente, en principio, está contenta», ha apuntado a Toni Curcó, director del parque natural.

Además de planificar una gestión de los árboles para permitir el crecimiento de bosques maduros, también se quiere utilizar la herramienta de los pastos para recuperar espacios abiertos que existían para fauna salvaje y más recientemente para los rebaños de los que habitaban el macizo. Actualmente, en el parque natural de los Ports sólo queda un pastor en activo. Sin la silvicultura los espacios abiertos para la fauna se han cerrado.

El director del parque natural recuerda que estas son «estructuras que evitan la propagación de incendios» y que «favorecen la biodiversidad». De hecho, Curcó apunta que las especies| que están más amenazadas en Cataluña son las que viven precisamente en espacios abiertos, porque «gestión forestal» les pierden y «tienen que responder a esta nueva situación».

La tercera herramienta de gestión para la resiliencia de la monte es el fuego. «Mucha gente tiene una percepción totalmente negativa, pero es un elemento propio y típico de las zonas mediterráneas. Siempre hemos tenido fuegos con los humanos o sin», ha recordado Curcó. Tiene la función de rejuvenecer el sotobosque y se puede forzar con «cremas prescritas, realizadas por bomberos, con todas las garantías».

Como el calendario del proyecto Life acaba el año que viene, en la cuestión de las cremas controladas, se hará una proyección y planificación de las tareas que hay que hacer y las zonas para que las ejecuten los Bomberos cuando lo puedan asumir.

También se trabajará en «las fincas réplicas», dispersas, espacios donde se podrán aplicar estas medidas «siguiendo la misma filosofía». Parte de estas futuras actuaciones se han incluido en un proyecto Next Generation que se está redactando y que se podría resolver a final de año o principios del siguiente.

Poco aprovechamiento de la madera

Curcó ha recordado que los propietarios privados de los bosques del Port han perdido «expectativas de rendimiento» por extracción de madera, pero necesitan tener «una masa boscosa en buen estado y de disfrute y sin peligro de incendio».

El director del parque reconoce que impulsar el aprovechamiento de la madera, sobre todo desde la llegada de la multinacional Kronospan al territorio, «es complicado» dentro del parque natural por «la cuestión de la extracción».

Los Ports son un macizo abrupto donde extraer la madera «es complicado» y tiene un alto coste económico – los precios de la madera han bajado mucho . «Creemos que esta es la causa que no lo hace fácilmente explotable», ha señalado. Los sistemas de protección del parque natural no limita la extracción de la madera e incluye un aprovechamiento sostenible. «No son modelos excluyentes la productividad y la conservación».

Plan de prevención de incendios específico

De hecho, el director del parque natural de los Ports defiende que la cuestión de los incendios se tiene que abordar aunque no sea competencia del organismo su prevención. Curcó ha dicho que se están elaborando planes de prevención municipales y reforzando las campañas para que se cumplan las franjas de prevención en las cosas o las zonas menos urbanizadas.

«Tendríamos que tener un plan de prevención específico del parque natural y la corona mayor sería el perímetro de protección prioritaria. Eso no quiere decir que no se haya hecho nada porque no tener una planificación no impide no actuar», ha defendido. En el parque natural preocupan sobre todo las zonas con muchas viviendas diseminadas, sobre todo segundas residencias, como el Mascar, el Toscà o Casetes Velles.

