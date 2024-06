Trens Dignes exige concreción sobre las obras de cambio de ancho de vía y teme perder más servicios en las Tierras del Ebro

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La plataforma Trenes Dignos pide información sobre el inicio, duración y consecuencias de las obras de cambio del ancho de vía, de ibérico a europeo, en los tramos del R15 y el R16 que pueden afectar al servicio en las Tierras del Ebro

Según «las previsiones de obra» de Adif, en septiembre se tiene que implementar el ancho mixto en el corredor del Mediterráneo, entre Vila-seca, Tarragona y Sant Vicenç de Calders. Trens Dignes se pregunta qué frecuencias se verán afectadas por los trabajos, si se ofrecerá transporte alternativo, y si habrá maquinaria «adecuada» para ofrecer las frecuencias actuales así como recuperar las de velocidad alta. «Exigimos que este impás sirva para revertir los problemas ferroviarios de las Tierras del Ebro», ha dicho la portavoz Cinta Galiana.

Desde Trens Dignes se muestran preocupados por un calendario de obras que no se concreta y que no se sabe como afectará a los servicios ferroviarios después del verano. Según fuentes de Adif, este calendario de obras es una previsión hasta que los proyectos no estén «definidos». La portavoz Cinta Galiana ha reclamado que se concrete el detalle de estas obras y qué perjuicios tendrá para los usuarios de las Tierras del Ebro.

La plataforma reconoce que tiene miedo de que la implementación del ancho de vía europeo vuelva a perjudicar el territorio, recela de «qué tipo de trenes» quedarán a la línea de Cercanías R15 y R16 y lamenta que eso mantenga parado el retorno del servicio de velocidad alta Adelante que tanto se reclama desde el Ebro. De hecho, Galiana ha cuestionado si habrá «bastantes trenes» adaptados al ancho europeo para garantizar las frecuencias actuales en las Tierras del Ebro.

Trens Dignes observación que «la situación es muy frágil» con respecto al transporte ferroviario en el territorio, «la gente no se atreve a usar el tren» y las Tierras del Ebro se quedan «retrasadas» y «con muchos interrogantes» ante los cambios previstos. Tampoco la promesa del Govern de desplegar la Autoridad Territorial de Movilidad de las Tierras del Ebro se sabe si se concretará con los cambios al ejecutivo catalán.

La plataforma también ha denunciado «el abandono» que está sufriendo la estación de l'Aldea, donde en medio año se ha reducido el personal de atención al usuario, se ha cerrado el bar y no se hace ningún tipo de mantenimiento, no funcionan las máquinas dispensadoras de billetes ni siquiera van los relojes o todavía marcan el horario de invierno. Esta situación es un síntoma preocupante para Trens Dignes del desinterés por el buen funcionamiento del servicio de trenes en el territorio.

