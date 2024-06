Las Terres de l'Ebre reciben 80 MEUR de los Fondos Next Generation

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Las Terres de l'Ebre ya han captado 80 MEUR procedentes de los Fondos Next Generation repartidos entre un total de 1.906 beneficiaste. Los perceptores ebrenses son 525 empresas, 55 corporaciones locales, 40 entidades sin ánimo de lucro y 7 centros de investigación, así como 1.268 particulares.

El 96% de las empresas beneficiarias son pymes. Las energías renovables, con 19,4 MEUR, y el turismo, con 15,9 MEUR, son los dos sectores con más de estos recursos europeos, cerca de la mitad del total (44%). La consellera de Economia i Hisenda, Natàlia Mas, ha destacado que en las convocatorias y concesiones directas de la Generalitat, la cifra per cápita captada en el Ebro es bastante superior a la media catalana, pero está por debajo en las convocatorias estatales.

La consellera de Economia Natàlia Mas ha visitado las Terres de l'Ebre para explicar cómo se han desplegado el Fondo Next Generation hasta ahora y dar el detalle de los proyectos. Desde el Ayuntamiento de Amposta, una de las corporaciones ebrenses más beneficiadas por estos recursos europeos, Mas ha destacado que un 40% de los fondos han ido al tejido productivo, un 40% a corporaciones locales y el resto a particulares, centros de investigación y otras entidades.

Las empresas que recibirán más financiación en las Terres de l'Ebre son Enervent, con 9,9 millones de euros para la renovación del parque eólico Colladetes del Perelló (Baix Ebre), Celulosa de Levante de Tortosa que destinará 2,8 millones de euros a la reducción del consumo de materias primas vírgenes, la UTE EDAR Tivissa que recibirá 3,7 millones de euros para construir la nueva depuradora en el municipio de la Ribera d'Ebre o el Grupo Hife, empresa de transporte por carretera, que también ha recibido 1,4 millones de euros de los Next Generation. Mas también ha querido hacer a una visita, «por el tamaño de la empresa», a Mistral Bonsai, en Camarles (Baix Ebre), que ha conseguido una ayuda de 250.000 euros para un proyecto de bioseguridad.

Fiscalización en una web

El Departament d'Economia i Hisenda ha puesto en marcha una web interactiva donde se visualiza y se distribuye sobre el mapa «hasta el último euro» de Next Generation obtenido. «La Unión Europea nos ha puesto como ejemplo para permitir la fiscalización de estos fondos por parte de la ciudadanía», ha remarcado la consellera. Esta herramienta se irá actualizando porque, aunque el programa de ayudas europeas «ha superado el ecuador», todavía quedan convocatorias de la Generalitat abiertas y sobre todo muchos fondos estatales pendientes de distribuir.

1.800 MEUR más del Estado

La consellera Mas ha señalado que muchos de los PERTE (Proyectos Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) con que el gobierno español distribuye los Next Generation, están quedando desiertos (un 70% aproximadamente. Eso pasa, ha dicho porque posiblemente «son convocatorias muy homogéneas para todo el territorio español, que no se adecuan a la realidad ni a los proyectos de cada empresa».

La Generalitat está trabajando con el País Vasco, Navarra y otros territorios, para reclamar que estos remanentes, «convocatorias ingentes de recursos» y que se distribuyan a las comunidades autónomas. Economia i Hidenda calcula que Cataluña podría repartir unos 1.800 millones de euros más, «en un par o tres de convocatorias» para la industria. De hecho, las empresas catalanas ya han obtenido un 22% por término medio de los fondos de las convocatorias estatales, pero Mas les ha animado a seguir participando y ha ofrecido el apoyo de la Generalitat para «guiarlas» y encontrar «la convocatoria más conveniente» para cada una.

«Aunque no es una cifra muy diferente al peso económico y poblaciones de las Terres de l'Ebre», los 80 millones de euros que ha captado el territorio representa una cifra per cápita «bastante superior» a la media catalana con respecto a las subvenciones y concesiones directas que ha repartido la Generalitat. En cambio, la cifra per cápita se sitúa por debajo de la media catalana en las convocatorias estatales y la consellera Mas ha insistido a los empresarios y las entidades del Ebro en que también participen en los convocatorias del Estado.

Deltebre y Amposta , los ayuntamientos más financiados

Los dos ayuntamientos que más recursos recibirán de los Next Generation son Deltebre, con 5,5 millones de euros, y Amposta, con 4,4 millones de euros, de momento. El dinero captado en la capital de Montsià se destinará a la rehabilitación sostenible del conjunto patrimonial de las Cases del Castell, a la ampliación y reforma de la biblioteca comarcal Sebastià Joan Arbó, y a instalar una caldera de biomasa para los equipamientos deportivos, o el nuevo barco eléctrico turístico o la transformación digital del consistorio

El alcalde Adam Tomàs ha destacado que, «para Amposta es una cifra muy importante» de recursos, «alineada con las objetivos trabajados los últimos años en la ciudad», como «la mejora de edificios, del turismo y la sostenibilidad.» «Han sido una oportunidad para un gobierno que tenía muchos proyectos preparados y para el que hemos conseguido financiación extra», ha insistido el alcalde. Tomàs ha adelantado que también se trabaja para conseguir 500.000 euros de los Next Generation para construir una tercera guardería municipal en Amposta así como muchos otros proyectos que están pendientes para los que los fondos europeos «son una oportunidad».

En Deltebre, los recursos conseguidos se destinarán al centro de desarrollo artístico juvenil y a construir el paseo del Carrilet para peatones y bicicletas, y también para la restauración ambiental uno paisajística del frente urbano y la rehabilitación de edificios públicos que puedan tener «nuevos usos».

Te puede interesar