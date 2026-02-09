Salou acoge la 17.ª edición de los Avriga Fvscvs del Consell Esportiu del Tarragonès

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Teatro Auditorio de Salou, fue el magnífico escenario que acogió el pasado viernes la gala de entrega de los galardones de la decimoséptima edición de los Premios y de la Beca Avriga Fvscvs 2025, que convoca anualmente el Consell Esportiu del Tarragonès, esta edición con el apoyo del Ayuntamiento de Salou. Una gala que contó con una gran representatividad de diferentes instituciones y agentes deportivos de la demarcación, como es el caso de la Representación Territorial del Deporte de la Generalitat; de la Diputación de Tarragona; del Consell Comarcal del Tarragonès; del Departamento de Educación y Formación Profesional; del COPLEFC; de diferentes federaciones deportivas catalanas; de consejos deportivos y de alcaldes y alcaldesas y otros representantes de hasta dieciocho ayuntamientos de municipios del Tarragonès.

El acto se inició con la intervención del presidente del Consell Esportiu del Tarragonès, Pere Valls, dando los oportunos saludos y agradecimientos, remarcando la implicación del consell esportiu con la promoción del deporte escolar y para todo el mundo y, también, enfatizando el destinado a la cohesión social, como también de los vínculos con los diferentes agentes deportivos e instituciones de la comarca.

Acto seguido, Pere Granados, alcalde de Salou, como municipio anfitrión del acontecimiento, hizo su correspondiente saludo, indicando especialmente el compromiso del municipio hacia el deporte y destacando el crecimiento constante del turismo deportivo, del cual Salou es uno de los grandes referentes.

A continuación, se procedió a la entrega de las distinciones directas a deportistas, equipos o entidades por parte de los alcaldes y alcaldesas y concejales y concejalas presentes de 14 ayuntamientos del Tarragonès que han querido entregar este reconocimiento público, con los siguientes galardones otorgados: Anna Ortiz (Altafulla); David Belmonte (Roda de Berà); Eduard Osta (el Catllar); Gemma Rosell (la Riera de Gaià); Gerard Garriga (el Morell); Julen Alejandro (la Canonja); Nur Pérez (els Pallaresos); equipo Sénior Femenino del Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau (Tarragona); Asociación Solidaria Sosciathlon (Vila-seca); Campmajó Bikes (Perafort y Puigdelfí); Challenge Salou; Club Patí Constantí; Club Patí La Pobla de Mafumet y Unió Ciclista Torredembarra.

Beca Avriga Fvscvs

Con respecto al apartado académico de los Avriga Fvscvs se procedió a continuación a entregar el galardón de la Beca por trabajos de investigación o de síntesis de estudiantes de secundaria del curso 24/25, en el presentado por la alumna del Instituto Martí i Franquès, Maria Huerta y al representante de su instituto, por su trabajo ‘Quién pone los límites al esfuerzo’, un trabajo que parte de una correcta hipótesis inicial, con un marco teórico bien estructurado y una parte práctica y unas conclusiones muy bien elaboradas.

El acto finalizó con el clásico entrega de los Premis 2025 de las diferentes categorías convocadas que, conjuntamente con las distinciones municipales, son un fiel exponente de la realidad deportiva e impulso del deporte comarcal. Les personas y entidades galardonadas, según dictamen del jurado de los Premios, fueron los siguientes: Club Esportiu SOLC (entidad); Ramon Torra (persona); Raúl Paredes (diversidad funcional); Asociación Marcha Acuática Baix Gaià (valores); Josep Manel Muntada (veteranos); Open Internacional de Ajedrez de Torredembarra (acontecimiento); Vicente M. Izquierdo (medios de comunicación); equipo benjamín TGN Bàsquet-SagratCor (equipo masculino); equipo femenino Patinaje Freestyle Club Gimnàstic (equipo femenino); Erik Baz (deportista masculino); Nara Cuesta (deportista femenina); cerrando con el Premio Avriga Fvscvs Especial, que otorga directamente la comisión directiva del CET y que este año ha recaído en la persona de Sabina Martínez.

Durante el transcurso de la gala se visionaron diferentes vídeos bien ilustrativos de algunas de las áreas que desarrolla el consell esportiu, como es el deporte escolar, la cohesión social y la formación. También se contó con la participación de una charanga, que pudo animar a toda la asistencia. La gala se cerró con la clásica foto de familia, preparando ya la siguiente edición del 2026, que tendrá lugar en la ciudad de Tarragona.