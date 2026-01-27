Núria Castán finaliza quinta en Val Thorens

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El almosterenca Núria Castán alcanza la quinta posición en la segunda prueba del Freeride World Tour que tuvo lugar el lunes en Val Thorens, Francia. La rider fue la última al salir y realizó una gran línea, pero dos errores penalizaron su puntuación y la relegaron a la quinta posición de la carrera y del ranking general.

Castán apuntó que «las condiciones han sido muy cambiantes. A pesar de salir la última he hecho la línea que quería, pero he tenido la mala suerte que, después de hacer el primer drop más grande había un bache y me he desestabilizado». «He mejorado mi riding con respecto a Baqueira, pero estoy triste porque no ha sido suficiente porque he cometido los dos errores».

La americana Mia Jones lidera el ranking general con 16.400 puntos, seguimiento de la francesa Anna Martinez con 16.000, la francesa Noémie Equy con 14.095 puntos, la australiana con 11.520 puntos y, en quinta posición, Núria Castán con 9.215. Sólo las cuatro primeras snowboarders del ranking podrán competir en Alaska antes de la gran final de Verbier.

La próxima carrera es el Mundial FIS de Freeride, que se celebrará del 1 al 5 de febrero con Castán como representante de la selección española. Después, se celebrará la tercera carrera del Freeride World Tour del 22 al 28 de febrero en Georgia; del 5 al 10 de marzo, la cuarta en Fieberbrunn, Austria; los riders que superen el corte competirán del 15 al 22 de marzo en Alaska, y la gran final se celebrará del 28 de marzo al 5 de abril en Verbier, Suiza.