El cubo de Rubik es un objeto que ha acompañado a todo el mundo en algún momento de su vida. Un reto que, para algunas personas, se resuelve en cuestión de segundos. Unos 350 participantes se reunieron el último fin de semana en el Palau d'Esports Catalunya de Tarragona para participar en el Campeonato de España de cubo de Rubik. Una competición que reúne el máximo talento en un total de 17 disciplinas con varias variedades no sólo de cubo, sino de maneras de resolver con retos añadidos como completarlo a ciegas o en una mano.

«Es una competición abierta a todo el mundo. En la misma categoría pueden competir niños, gente joven y mayores y tampoco se separa por género. Se podría decir que aquí cada uno compite por él mismo», destacaba Albert Garriga, presidente de la Asociación Catalana de Speedcubing, organizador del acontecimiento y también participante. El formato de la competición es similar en todas las disciplinas. Cada competidor tiene cinco intentos por resolver el cubo en cuestión de forma cronometrada. De estos, se saca el intento más rápido y el más lento y pasa a la siguiente ronda quien tiene mejor media.

La igualdad también está en los intentos. La organización se cuida para que cada competidor reciba un cubo con la misma combinación de manera exacta, para garantizar la máxima competitividad entre los participantes.

Este tipo de torneo abre la puerta al talento y, también, a los récords del mundo. Uno se ejecutó en Tarragona de la mano del polaco Tymon Kolasinski, que completó un cubo de 4x4x4 en 15,18 segundos, la mejor marca alcanzada nunca. Él fue el centro de las miradas, a pesar de no poder ser campeón estatal. La clave del éxito no es otra que la práctica. Así lo destacaba el participante y ganador en categoría 5x5x5 a ciegas, Jordi Lleixà. Además, como experto en la modalidad a ciegas, añadía que «se tiene que practicar también la mejor manera de memorizar el cubo y pulir la ejecución para arañar minutos». En este caso, él alcanzó el triunfo con un récord de 8 minutos y 31 segundos, un tiempo que incluye la memorización y la ejecución. La rapidez, sin embargo, depende también en la modalidad. En el caso del 2x2x2, el intento más rápido al completarlo fue de 0,82 segundos. El cubo de Rubik de toda la vida –3x3x3–, Kolasinski lo consiguió en 4,38 segundos.

Punto de encuentro

Aparte de la competición, un acontecimiento como Campeonato de España es también un punto de reunión de amantes del cubo de Rubik. «Se respira muy buen ambiente. La gente es muy colaborativa, entrenan juntos, hablan, participan en casi todas las categorías y, en definitiva, pasan también un buen rato», subrayaba a Garriga.

Además, también es una forma para atraer a más adeptos para todos aquellos, que, por desconocimiento o falta de atrevimiento, tienen ahora una puerta donde hacer valer lo que para ellos es un hobby. «Empecé a practicar en el 2010, pero hasta el 2015 no competí, en gran parte porque no sabía que estaba la posibilidad», apuntaba Laura Tarrés, una participante y organizadora. Ayer se cerró las puertas de la 20.ª edición del Campeonato de España de Speedcubing, la que más participación recibió de la historia y que sirvió también para consolidar un reto, como en algunas resoluciones, en cuestión de segundos.