El tarraconense Carles Coll se proclama campeón de Europa

Carles Coll durante las semifinales de los 200 m braza a los Mundiales de Singapur.

El tarraconense Carles Coll se ha proclamado campeón de Europa de los 200 metros braza este viernes en los Europeos celebrados en Lublin (Polonia). Además, el tarraconense hizo historia batiendo el récord de España y también la sexta marca mundial.

Coll adornó con un nuevo récord de España, después de firmar un tiempo de 2.00.86 minutos, 69 centésimas menos que la anterior plusmarca nacional que él mismo estableció el año pasado en la final de los Mundiales de Budapest.

Sensacional actuación que permitió al nadador de 24 años aventajar en 41 centésimas al neerlandés Caspar Corbeau, plusmarquista universal de la distancia, que se colgó la medalla de plata con un crono de 2.01.27 minutos.

Completó el podio el austríaco Luka Mladenovic que consiguió el bronce con un registro de 2.02.48 minutos, 1.62 segundos más que Carles Coll.