El CV Sant Pere i Sant Pau persiste en el trabajo para sumar el primer triunfo

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Persistir en el trabajo y el esfuerzo. Esta es la receta del CV Sant Pere i Sant Pau para conseguir la primera victoria en la Superliga 1. El conjunto cooperativista está en una liga de tiburones. «Hay equipos que quintuplican nuestro presupuesto, si no trabajamos y nos esforzamos como los que más no iremos a ningún sitio», destacaba al técnico Vlado Stevovski.

El equipo tarraconense ha merecido más estas cinco jornadas, pero los errores en los momentos clave y duelos difíciles como contra el Cisneros donde no se pudo competir dejan el equipo todavía sin puntuar. Eso, sin embargo, no ha cambiado nada el método Stevovski, una fórmula que año tras año ha demostrado que funciona.

«Trabajamos al corregir los errores y sacarnos un poco de presión. Estamos jugando con miedo y presión y nos está penalizando», apuntaba Stevovski. La clave está al obtener el primer triunfo para sumar «más motivación y confianza» en un equipo que no ha dejado de trabajar siempre de pies en el suelo. Siempre se tiene que ser ambicioso, pero también se tiene que tener en cuenta que el nivel de la liga ha subido después de que todos los equipos se puedan reforzar con un jugador extranjero más.

Este sábado, los rojillos vuelven a su pabellón con el objetivo de desbloquear el camino hacia la victoria. Con todo, no lo tendrán nada fácil porque el rival es el CV Melilla, uno de los equipos llamados a luchar en la parte alta de la clasificación. «Es un equipo que ha invertido mucho jugadores. Llegan después de ganar a dos equipos potentes como el Almería y el Valencia a su pabellón. Nos espera a un rival muy peligroso», advertía al técnico. El año pasado ya demostraron la contundencia, porque superaron a los tarraconenses en los dos duelos que se disputaron.

En la temporada del estreno a la categoría Sant Pere i Sant Pau también tardó al sumar la deseada primera victoria. Esta estuvo, concretamente, en la séptima jornada contra lo Palma y fue el catalizador para la mejora de un equipo que consiguió la permanencia de manera holgada. Este año la parte baja de la tabla está muy igualada, así que la permanencia pasará por sorprender a los equipos de la parte alta. Esta es la tarea que los tarraconenses tienen ahora para el duelo de este sábado.

Ser competitivos

El conjunto rojillo ha vivido una evolución. «La última temporada nos costaba cerrar los sets y ser competitivos. Este año eso lo tenemos. Esta temporada hemos luchado cada partido», subrayaba Stevovski. Con todo, la clave está en los detalles. «No hemos aprovechado los momentos claves para cerrar los partidos. Eso lo corregiremos», añadía. La temporada es muy larga y el camino de los rojillos para la permanencia no es otro que persistir en el trabajo.