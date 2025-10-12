El CV Sant Pere i Sant Pau Femenino alarga la fiesta con una victoria a domicilio (1-3)

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Mèdol Tarragona SPiSP sumó la primera victoria a domicilio después de imponerse por 1-3 en el CV Son Ferrer, en un partido intenso, trabajado y de alto nivel competitivo. Les tarraconenses supieron ajustar y corregir en cada momento por acabar llevándose tres puntos muy valiosos y continuar con su gran dinámica a la Primera Nacional Femenina.

El equipo demostró una gran solidez en los momentos clave, mostrando madurez táctica y mentalidad ganadora, y consolidando su progresión jornada tras jornada. Con este resultado, el conjunto cooperativista se coloca líder de la clasificación, reforzando su estado de confianza y la cohesión del grupo.

El staff técnico destaca la capacidad del equipo para mantener la intensidad y la concentración durante todo el partido, un aspecto clave en su crecimiento colectivo.

El Mèdol Tarragona SPiSP seguirá trabajando con la mirada puesta al mantener el nivel competitivo y seguir sumando victorias, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del grupo.

El próximo sábado 18 de octubre, a las 16.00 h, el equipo volverá a jugar al Pabellón Municipal de Sant Pere i Sant Pau delante del CV Manacor, en un partido absolutamente clave, donde se volverá a necesitar el máximo apoyo posible.