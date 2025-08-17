La campaña de socios más emotiva del CV Sant Pere i Sant Pau: «Un club, una familia»

La afición y miembros del CV Sant Pere i Sant Pau en el vídeo promocional de la campaña de socios.CV Sant Pere y Sant Pau/Albert Fabregat

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El CV Sant Pere i Sant Pau quiere seguir haciendo historia. El club cooperativista empezó el pasado jueves la campaña de socios de la presente temporada con la intención de crecer y un año más en el Olimpo del voleibol estatal. «Un club, una familia» es el eslogan que ha escogido el club para presentar el emotivo vídeo promocional de la campaña de socios. Una familia que este año tiene la ambición de adoptar nuevos adeptos hasta llegar al objetivo de los 1.000 socios.

El CV Sant Pere i Sant Pau presenta de la mejor manera a su familia rojilla. Desde las almas que hicieron surgir el club, como son Alfonso y la Begoña, hasta un repaso en los equipos masculinos, con Vlado Stevovski al frente del segundo año en Superliga 1 y también la energía de un creciente equipo femenino que este año se estrenará en Primera Nacional. En el vídeo también aparecen históricos exjugadores de la entidad, así como personas que ayudaron a surgir esta familia que cada vez se hace más sujeta en el pabellón a Sant Pere i Sant Pau. La campaña transmite las mejores virtudes de un club humilde, familiar, que crece gracias al esfuerzo de la implicación de todos y que ha llegado a la élite del voleibol estatal, convirtiéndose en un ejemplo para toda la provincia.

Este año, el proceso de alta y renovación de socios será íntegramente digital, con un carné virtual y un portal exclusivo al sitio web de la entidad haciendo click aquí. Los socios podrán disfrutar de todos los partidos del equipo sénior masculino y femenino a Superliga 1 y Primera Nacional respectivamente, así como descuentos en el merchandising oficial de la entidad y más ventajas.

Les tarifas para la campaña son las siguientes:

-Socios ordinarios (sin vinculación deportiva): General, 65 euros; Menores (13 a 17 años) 50 euros; Menores (0-12 años) 10 euros y +65 años o con certificado de discapacidad: 50 euros.

-Socios con vinculación deportiva: Socio familiar de jugador 50 euros, Otros familiares, 25 euros, Otros familiares de 13 a 17 años, 10 euros y de 0 a 12 años, gratuito. +65 años o con certificado de discapacidad: 10 euros.