El CV Sant Pere i Sant Pau empezará la liga el 25 de octubre a domicilio

El CV Sant Pere i Sant Pau ya sabe el calendario de la Superliga 1. El conjunto tarraconense recibió ayer su hoja de ruta a la máxima categoría del voleibol estatal y el primer encuentro lo hará a domicilio el 25 de octubre contra el Pamesa Teruel. Los cooperativistas empezarán la temporada fuera de casa, pero en uno de los desplazamientos más cortos de todo el curso teniendo en cuenta que casi la mitad de los partidos lejos del pabellón de Sant Pere i Sant Pau obligan a los tarraconenses a coger un vuelo sea en las Islas Canarias, las Islas Baleares o en Melilla.

El primer partido en el barrio será el 1 de noviembre contra el Soria Voleibol, completando las dos primeras jornadas contra equipos que aspiran a competir por el título. Esta será una buena prueba de nivel para un equipo que se ha renovado este verano con refuerzos de nivel y que tiene el objetivo de luchar por entrar en el play-off. Los rojillos cerrarán la liga en casa contra el CV Manacor el 28 de marzo, una fecha que podría no ser la última en la cual se vea voleibol en el barrio si el equipo de Vlado Stevovski se clasifica para la siguiente fase.

Un mes antes, en septiembre, los cooperativistas tendrán la primera prueba de toque a la Liga Catalana Superliga.