Ari Sánchez y Paula Josemaría cumplen con los pronósticos y jugarán la final en Tarragona

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

Las españolas Ari Sánchez y Paula Josemaría se impusieron este sábado a la española Andrea Ustero y la portuguesa Sofía Araujo y disputarán el domingo la final femenina del Costa Daurada Tarragona Premier Padel P1.

La pareja número 1 del mundo, que juega en casa -Ari Sánchez es de Reus- derrotó a las cuartas favoritas en dos sets igualados. El primero se ha decidido en el 'tie break' y el segundo por 6-3.

Sánchez y Josemaría jugarán su novena final de este año, en el que han levantado cuatro títulos: Riyadh, Bruselas, Buenos Aires y Valladolid.

Su rival en la final de Tarragona, en el Palau d’Esports Catalunya, será la pareja formada por la española Gemma Triay y la argentina Delfina Brea, que venció este sábado a las españolas Beatriz González y Claudia Fernández por 6-7, 6-3 y 6-7.