Ari Sánchez se estrena con victoria y pasa a los cuartos de final del Premier Padel

Publicado por Rafa J. Larrañaga Creado: Actualizado:

El de ayer era un día muy esperado en el Cupra Costa Daurada Tarragona Premier Padel P1. La pista central del Palau d'Esports Catalunya acogió el estreno de la reusense Ari Sánchez y su pareja Paula Josemaria —la pareja número 1 del mundo.

Se jugaron el paso a los cuartos de final delante de de Alix Collombon y Araceli Martínez y, a pesar de sufrir de lo lindo, consiguieron la victoria en dos sets (7-6 y 6-4).

El primero, de tan igualado, llegó a un tie-break que acabó cayendo de la banda de la reusense y en el segundo, a pesar de que Martínez y Collombon lo lucharon, las favoritas también se impusieron.

Mañana, cerca de las 16 h, Sánchez y Josemaria jugarán los cuartos contra Castello y Rufo.