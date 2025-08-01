Pádel
Ari Sánchez se estrena con victoria y pasa a los cuartos de final del Premier Padel
La reusense y su pareja, Paula Josemaria, sufrieron de lo lindo pero consiguieron la victoria en dos sets
El de ayer era un día muy esperado en el Cupra Costa Daurada Tarragona Premier Padel P1. La pista central del Palau d'Esports Catalunya acogió el estreno de la reusense Ari Sánchez y su pareja Paula Josemaria —la pareja número 1 del mundo.
Se jugaron el paso a los cuartos de final delante de de Alix Collombon y Araceli Martínez y, a pesar de sufrir de lo lindo, consiguieron la victoria en dos sets (7-6 y 6-4).
El primero, de tan igualado, llegó a un tie-break que acabó cayendo de la banda de la reusense y en el segundo, a pesar de que Martínez y Collombon lo lucharon, las favoritas también se impusieron.
Mañana, cerca de las 16 h, Sánchez y Josemaria jugarán los cuartos contra Castello y Rufo.