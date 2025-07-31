Tapia y Coello se estrenan con victoria y Ortiz y Gallardo caen eliminadas

Publicado por Rafa J. Larrañaga Creado: Actualizado:

El espectáculo ha empezado. Ayer, entraron en juego algunos de los mejores jugadores y jugadoras del pádel mundial en el Cupra Costa Daurada Tarragona P1 Premier Padel. Fue una jornada de grandes partidos marcada por el estreno con victoria de la pareja conformada por Agustín Tapia y Arturo Coello —la pareja líder al ranking mundial— y la eliminación de la pareja tarraconense conformada por Alba Gallardo y Anna Ortiz.

El miércoles era uno de los días más esperados del torneo porque, aunque todavía queda lejos la fase final, fue la primera toma de contacto con las grandes estrellas del pádel internacional. El primer plato fuerte de la jornada fue el debut de Tapia y Coello en la pista central del Palau d'Esports Catalunya. La pareja que encabeza la clasificación mundial masculina del pádel venció por 6-3 y 7-6 a Lancha y Cepero, que no les pusieron las cosas fáciles. Aunque se llevaron la victoria en dos sets, el papel de los españoles fue más que digno. El partido se decidió en un tie-break en el segundo siete, que se acabaron llevando los favoritos del torneo.

En categoría femenina, la pareja conformada por las tarraconenses Alba Gallardo y Anna Ortiz cayó derrotada delante de Aranzazu Osoro —número 15 del mundo– y Veronica Virseda —número 12. Después de perder el primero siete por 6-2, las locales hicieron un buen inicio de segundo siete hasta el punto de ponerse 2-4. Osoro y Virseda, sin embargo, consiguieron remontar y cerraron el partido, llevándose el segundo siete por 6-4. Con la eliminación de Ortiz y Gallardo, sólo queda una jugadora del Camp de Tarragona al torneo: la reusense Ari Sánchez, que parte como una de las grandes favoritas para ganar el P1.

El estreno de Sánchez en este torneo todavía no ha llegado. Será esta tarde, en la ronda de 16 y, acompañada de su pareja Paula Josemaria, buscarán el paso a los cuartos de final ante Martínez y Collombon. Justo después del partido de la reusense, en la pista central, llegará otro estreno esperado: la de Lebrón y Stupaczuk.