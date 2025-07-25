El Palau d'Esports, a punto para acoger el Cupra Costa Daurada Tarragona P1 Premier Padel

Publicado por Rafa J. Larrañaga Creado: Actualizado:

La Anilla Mediterránea de Tarragona vivirá, durante este final de julio y principio de agosto, una semana histórica. El complejo deportivo tarraconense acogerá simultáneamente el Campeonato de España Absoluto de Atletismo —en el estadio Natalia Rodríguez- y el torneo P1 del circuito profesional Premier Padel, que se celebrará en el Palau d'Esports Catalunya entre los días 27 de julio y 3 de agosto. Una semana en que Tarragona acogerá a los mejores jugadores y las mejores jugadoras del pádel mundial.

El Camp de Tarragona tendrá, además, representación propia durante esta semana de campeonato. Sin ir más lejos, la reusense Ariana Sánchez Fallada es la figura más esperada por la afición tarraconense. Sánchez es la número dos del mundo y llega a Tarragona con muchas ganas de llevarse el trofeo hacia casa.

La jugadora lo dejó claro a la presentación de la competición hace pocas semanas: «Fue muy especial cuando jugué el torneo de Reus. Ganar en mi ciudad no se puede igualar, pero sé que en Tarragona viviré una experiencia similar». Ari Sanchez no será la única representante del territorio. En categoría masculina, participarán el tarraconense Tonet Sans, el vendrellense Albert Trillas, el vallense Guillem Figuerola y el cambrilense Hugo Estébanez. Con respecto a la femenina, competirán la vilasecana Alba Gallardo, la altafullense Anna Ortiz y la tarraconense Ainara Pozuelo.

Además del Cupra Costa Daurada Tarragona Premier Padel P1 del Palau d'Esports Catalunya, el territorio continúa de enhorabuena porque la ciudad de Reus acogerá el FIP Junior World Costa Daurada Reus —un acontecimiento que reunirá las mejores jóvenes promesas del pádel internacional. Esta competición, sin embargo, se celebrará una vez acabe el verano, entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre en el Pabellón Olímpico.