Joan Cuscó: «El Cupra Costa Daurada Tarragona P1 Premier Padel hará que Tarragona se exponga mundialmente»

¿Por qué habéis optado por escoger Tarragona como sede de este P1?

«Teníamos una prueba programada sin sede definitiva y tuve una conversación con el conseller Berni Álvarez. Me dijo que le gustaría mucho traerla a Cataluña y entendimos que el Palau d'Esports de Tarragona era una sede que cumplía con las necesidades. A partir de aquí, pusimos todos los esfuerzos para hacerlo realidad».

¿Cómo puede ayudar a un acontecimiento de estas características a una ciudad como Tarragona?

«El proyecto que llevaremos hará que Tarragona —tanto la ciudad como la Costa Daurada— se exponga mundialmente. Será un acontecimiento que tendrá presencia televisiva por todo el mundo y promocionaremos la ciudad y la Costa Daurada a través de Red Bull TV, YouTube y diferentes posibilidades de live stream. El primer beneficio será la imagen, pero también habrá otros: vendrá mucha gente de toda España y del extranjero. Han comprado entradas desde Portugal, Francia, Italia, entre otros países. Además, es un premio a la gente que juega y hace deporte porque promocionaremos el pádel dentro de la zona de Tarragona —que ya es abanderada en la actualidad.»

¿Qué asistencia esperáis para el torneo en la Costa Daurada?

«Tenemos un límite de 4.500 personas y esperamos que lo podamos llenar. Ya tenemos lleno el sábado y esperamos llenar el viernes y el domingo. Es importante que la gente sepa que los buenos jugadores juegan el miércoles y jueves. Si quieren ver pádel y pasarlo bien con tres pistas al mismo tiempo, no pueden perdérselo.»