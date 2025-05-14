Elio Carrodeguas se despide del CV Sant Pere i Sant Pau

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Elio Carrodeguas y el CV Sant Pere i Sant Pau separarán sus caminos después de siete temporadas atados. El jugador venezolano ha sido durante todo este tiempo una pieza importante en el equipo rojillo siendo un referente anotador en la pista y también en la plantilla con su carisma. Además, también mostró su implicación al club entrenando dos equipos de la base. Ahora, cierra su etapa después de cumplir el sueño de jugar Superliga 1 con Sant Pere i Sant Pau.

Carrodeguas se estrenó como rojillo la temporada 2018-2019, justo después del descenso de Superliga 1 a Superliga 2 de Sant Pere i Sant Pau. Desde entonces, creció con el proyecto hasta convertirse en uno de los referentes ofensivos y un hombre de confianza de Vlado Stevovski. Bajo las órdenes del técnico macedonio se quedó en las puertas del ascenso la temporada 22-23, pero sí que alcanzó el objetivo el siguiente curso, el 23-24.

Este fue especialmente difícil para el venezolano. A la mitad de la temporada, Carrodeguas sufrió una luxación en la clavícula, una lesión que lo dejó fuera de combate hasta el final de la temporada. A pesar de competir con molestias, reapareció como receptor en el tramo final para ayudar al equipo a alcanzar el ascenso de categoría.

El técnico Vlado Stevovski destacó que «es una decisión complicada. Elio ha sido un referente para la base y un jugador importante, pero la intención es dar aire al equipo y a veces toca tomar decisión que no te gustan. Ha sido un placer estar con él y le deseo el mejor de los futuros».

Carrodeguas se suma a las bajas para el próximo curso de Joaquín Castillo, Dayan Torres y Samuel Pacheco.